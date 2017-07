Pirna lässt neues Hortgelände planen

Landschaftsarchitekten aus Birkwitz-Pratzschwitz planen das Außengelände am neuen Hort „Die Schlaufüchse“ an der Schillerstraße in Copitz. Der Auftrag lief über die Stadt, weil zwar die Stadtentwicklungsgesellschaft Pirna den Hort bauen lässt, der Bau der Spiel- und Freiflächen jedoch unter Regie der Stadt selbst läuft. Die Wahl fiel auf das Architektenbüro, weil es schon andere Kita-Gelände gestaltete. (SZ/mö)

zur Startseite