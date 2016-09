Pirna kürt Sieger der Baustellen-Tombola 20 hochwertige Preise werden an die Gewinner verlost. Die Aktion gewährt überdies überraschende Einblicke ins Kaufverhalten.

Einige Geschäfte auf der Dohnaischen Straße waren lange nur schwer erreichbar. © Daniel Förster

Citymanagerin Jana Türke hat am Mittwoch gemeinsam mit der Stadt, der Stadtentwicklungsgesellschaft und Sponsoren die Sieger der Baustellen-Tombola gekürt. Aus den rund 5 200 Losen in der Lostrommel wurden 20 Gewinner gezogen, die hochwertige Preise erhalten. Als Siegprämien gibt es unter anderem eine Ballonfahrt für zwei Personen, eine Playstation 4, einen Tablet-Computer von Samsung, eine Badcard fürs Geibeltbad im Wert von 150 Euro sowie Konzertkarten von der Sächsischen Zeitung für Silly und Bonnie Tyler.

Die meisten Gewinne bleiben in Pirna, einige Preise gehen aber auch nach Heidenau, Bahretal, Bad Gottleuba und Dresden. Ganz nebenbei offenbart die Losaktion auch einiges über das Einkaufsverhalten: Die überwiegende Zahl der Tombola-Sieger sind Frauen, Männer gehen offenbar nicht so oft in die Altstadt einkaufen – oder füllen zumindest ungern Gewinnzettel aus.

Das Citymanagement wird die Sieger nun anschreiben, anschließend können die Gewinner ihre Preise abholen. Alle Beteiligten freuten sich über den Erfolg der Aktion. „Die Resonanz auf die Tombola war überwältigend“, sagt Pirnaer Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke (parteilos). Die Baustellen-Tombola war im August in gerade mal einer Woche Vorbereitungszeit aus der Taufe gehoben worden. Mit der Aktion sollten zusätzlich Kunden in die Innenstadt gelockt werden. Davon sollten vor allem jene Geschäfte profitieren, die am meisten unter der Baustelle auf der Dohnaischen Straße litten. Ab einem Einkaufswert von zehn Euro erhielten Kunden ein Los in den teilnehmenden Geschäften. Für 2017 sind bereits ähnliche Aktionen geplant.

