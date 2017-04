Pirna knickt die Külzstraße Der Bauausschuss stimmt für die von der Stadt bevorzugte Ausbauvariante – und damit gegen die Mehrheit der Pirnaer.

Eben noch gerade, bald schon geknickt: Die Külzstraße soll demnächst, versehen mit künstlichen Kurven, ausgebaut werden. Wann genau, ist unklar, der Baustart hängt hauptsächlich davon ab, ob und wann Fördermittel vom Freistaat fließen. Den erforderlichen Eigenanteil hat die Stadt aber schon im aktuellen Haushalt für 2017/2018 verankert.



Um die gängigste Variante für den Ausbau der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße in der Pirnaer Innenstadt auszuloten, setzte die Stadt auf neue Wege. Die Pirnaer, so der Plan, sollten mitentscheiden, wie die Trasse künftig aussehen soll. Die Unterlagen lagen bis Ende März öffentlich aus, Tipps, Hinweise und ein Votum für einen der beiden noch im Rennen verbliebenen Vorschläge waren erwünscht. Das Problem allerdings: Diese Bürgerbeteiligung entfaltet keinerlei Wirkung. Der Bauausschuss votierte auf seiner jüngsten Sitzung – mit einer Gegenstimme von Stadtrat Peter Tränkner von den Pirnaer Bürgerinitiativen (PB) – für die von der Stadt favorisierte Variante drei. Damit stimmte das Gremium jedoch gegen die Mehrheit der Pirnaer, die überwiegend einen anderen Vorschlag bevorzugten.

Offenbar kam der Bauausschuss dem Wunsch der Stadt hauptsächlich aus Kostengründen nach. Der Ausbau nach Variante drei kostet rund 312 000 Euro, der anderen Vorschlag kostet 6 000 Euro mehr. Laut der von der Stadt präferierten Variante bleibt die Külzstraße nach deren Ausbau weiterhin Einbahnstraße vom Tischerplatz in Richtung Dohnaischer Platz. Allerdings wird der Trassenverlauf zweimal geknickt – einmal in Höhe der Einfahrt zur Gerichtsstraße und ein anderes Mal einige Meter weiter in Richtung Stadtzentrum. Das Rathaus verspricht sich von den künstlichen Kurven, dass Kraftfahrer dadurch das Tempo drosseln. Denn die Strecke ist stark frequentiert. Ortskundige nutzen die Strecke gern als Schleichweg auf der Route vom Sonnenstein in die Innenstadt. Wenn das schon so ist, soll die Külzstraße aus Sicht der Stadt zumindest keine Rennstrecke sein – auch im Sinne für mehr Sicherheit zugunsten der Fußgänger. An der geknickten Trasse ist künftig Platz für 41 Parkplätze, die mal schräg, mal parallel zu Fahrbahn angeordnet sind. An den Wünschen der Pirnaer geht dieser Ausbauvorschlag aber größtenteils vorbei.

15 Interessenten hatten sich an dem Variantenvergleich beteiligt. Lediglich drei von ihnen stimmten für Pirnas Vorzugsvariante, vier konnten sich für gar keine Alternative begeistern. Acht hingegen bevorzugten die Variante eins. Nach diesem Vorschlag bleibt die Külzstraße geradlinig, 44 Stellplätze würden entlang der Trasse Platz finden. Für Befürworter dieses Ausbauvorschlags ist die höhere Zahl an Stellplätzen ein wichtiges Argument. Nur mit so vielen Stellflächen wie möglich könne die derzeit angespannte Parkplatzsituation in der Stadt entschärft werden. Bei der von der Stadt bevorzugten Variante sehen die Ablehner den Nachteil, dass es sich aus den schräg angeordneten Parkbuchten rückwärts nur schwierig ausparken lässt, wenn der Verkehr auf der Trasse rollt. Und einige der Befürworter von Variante eins zweifeln daran, dass sich das Tempo mittels der Straßenknicks drosseln lässt. Will die Stadt den Verkehr tatsächlich entschleunigen, so ihre Idee, soll sie stattdessen permanent Geschwindigkeitskontrollen anordnen.

Tränkner kann überhaupt nicht nachvollziehen, wieso diese Argumente bei der Entscheidung nicht beachtet wurden – zumal die Bürgerbeteiligung auch erst auf sein Geheiß zustande kam. Der PB-Stadtrat hatte schon im Ausschuss am 2. März gefordert, Bürger bei der Entscheidung zum Straßenausbau einzubeziehen und deren Votum dem Stadtrat vorzulegen. Weil die Stadt auf diese Weise allerdings mit einem langen Zeitraum bis zu einer endgültigen Entscheidung rechnete, einigte man sich schließlich darauf, zwar die Bürger zu beteiligen, aber abschließend den Bauausschuss entscheiden zu lassen. Wenn aber schon die Pirnaer in den Entscheidungsprozess einbezogen werden, müsse die Stadt laut Tränkner auch so viel Courage haben, einzusehen, dass die Bürger etwas anderes wollen als die Verwaltung. „Weil man sich nun aber über die Mehrheit der abstimmenden Pirnaer hinweggesetzt hat“, sagt der Abgeordnete, „wird ja die Bürgerbeteiligung ad absurdum geführt.“

