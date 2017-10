Pirna geht Currywurst gucken Das ging gut los für das neue kulinarische Angebot in Pirnas Altstadt. Zur Eröffnung war Curry & Co. rappelvoll.

Paul Ochotzki freute sich am Sonntag über das rege Interesse am neuen kulinarischen Angebot. © Daniel Förster

Über mangelndes Interesse brauchte sich die Mannschaft von Curry & Co. auf der Dohnaischen Straße in Pirna am Sonntag nicht beklagen. Pünktlich zur Geschäftseröffnung um 11 Uhr standen die Pirnaer Schlange, um das neue Angebot zu testen. Franchisepartner Anne und Paul Ochotzki hatten alle Hände voll zu tun.

Pirna ist die erste Filiale des Dresdner Kult-Imbiss Curry & Co. außerhalb von Dresden und Leipzig. Täglich von 11 bis 22 Uhr gibt es in der Fußgängerzone nun Currywurst, Soßen und Pommes in verschiedenen, auch veganen, Variationen. Die beiden Betreiber wollen ihre Curry-Filiale auch zum geselligen Treff machen. Jeden Mittwoch sind kleine Veranstaltungen geplant, sonntags kann man hier Tatort schauen. Am 27. und 28. Oktober lädt Curry & Co. zum Freiwurst-Essen. (df)

