Pirna feiert regenbogenbunt In diesem Jahr lädt der Verein Christopher Street Day wieder zu einer großen Party ein. Auch das Rathaus zeigt Flagge.

Der Christopher Street Day (CSD) in Pirna ist ein Aktionstag, an dem für die Gleichberechtigung und die Akzeptanz verschiedener Lebensweisen und Liebesweisen gestritten und gekämpft wird, gegen die Diskriminierung und Ausgrenzung von Schwulen, Lesben, Bisexuellen, Transgendern und intergeschlechtlichen Menschen zu engagieren. © Marko Förster

Schrill und bunt wird es wieder auf dem Markt, wenn der Christopher Street Day (CSD) am 8. Juli gefeiert wird. Bereits zum sechsten Mal lädt der Verein CSD Pirna zu dem Spektakel ein. Das Motto lautet „Pirna zeigt Vielfalt“ und ist sehr bewusst gewählt. „Wir wollen besonders auch die neuen Mitbürger, die geflüchtet sind, ansprechen“, erklärt Vereinsvorsitzender Christian Hesse. Hintergrund: In den arabischen Ländern sei das Thema Homosexualität schwierig. „Viele können ihre Liebe nicht frei ausleben und müssen mit Strafe und Verfolgung rechnen. Wir wollen zeigen, dass Homosexualität in Deutschland zum normalen Leben gehört und somit eventuelle Ängste nehmen“ , erläutert Hesse.

Auch dieses Jahr hisst die Stadt Pirna wieder die Regenbogenflagge. Neu ist, dass die Flagge diesmal schon ab 3. Juli, also mehrere Tage vor der eigentliche Party, am Rathaus wehen wird. Die Veranstalter sind noch im Gespräch mit dem Landratsamt. Der Verein würde es begrüßen, wenn auch dort wieder die Regenbogenflagge anlässlich des CSD aufgezogen wird. „Es gibt aber noch keine endgültige Entscheidung“, sagt Hesse. Im vergangenen Jahr kam es zu Diskussionen. Damals äußerten sich Stimmen, die das Hissen der Regenbogenflagge am Landratsamt kritisierten (SZ berichtete). Die Regenbogenfahne ist eine Form des Regenbogens als Symbol. Sie steht in zahlreichen Kulturen weltweit für Aufbruch, Veränderung und Frieden, und sie gilt als Zeichen der Toleranz und Akzeptanz, der Vielfalt von Lebensformen, der Hoffnung und der Sehnsucht.

Während noch über die Flagge diskutiert wird, ist das Programm zum CSD bereits gezurrt. Los geht es um 15 Uhr auf dem Marktplatz. Von einer Podiumsdiskussion sehen die Veranstalter diesmal ab. Geplant sind Stehtische, an denen Politiker mit den Besuchern locker ins Gespräch kommen. Unter anderem ist die sächsische Staatsministerin Petra Köpping für Integration und Gleichstellung mit dabei. Für gute Musik sorgt die Berliner Band „48 Stunden“. Ab 20 Uhr gibt es eine Travestieshow. Charmant und launisch führen die schrille Lara Liqueur und DG Gussfehler, beide aus Dresden, durch das Programm. Mit von der Partie ist auch Philipp Schneider, der erste schwule Mister Sachsen 2016/2017.

Wer die große Sause verpasst, wird sich vermutlich ärgern. Aber bereits heute steht fest, dass der Christopher Street Day auch 2018 gefeiert wird. „Wir planen für nächstes Jahr eine Laufdemo vom Elbeparkplatz, über die Dohnaische Straße und Schuhgasse zum Markt“, lässt sich Hesse vorab in die Karten gucken.

