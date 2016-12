Pirna erweitert zentralen Spielplatz

Die Stadt Pirna hat jetzt begonnen, das Angebot an Spielgeräten auf dem Spielplatz am Thälmannplatz zu erweitern. Nach Angaben des Rathauses kommt nun ein sogenannter Inklusionsbereich hinzu. Auf diesem Areal sollen künftig Kinder mit und ohne Einschränkungen gemeinsam spielen können. Die neuen Geräte fördern unter anderem, dass die Kinder Abläufe besser koordinieren und Bewegungen exakter steuern können. Von dem vorhandenen Parkweg führt dann ein Tastpfad mit unterschiedlichen Oberflächen zur Spielinsel. Dabei teilt dieser Pfad den großen Sandspielbereich mit Granithügellandschaften und Sandflächen in zwei Teile.

Damit Kinder und Erwachsene den Weg entlanglaufen oder aber mit Rollstuhl oder Laufrad entlangfahren und somit ertasten und erleben können, wird im Bereich der Sandflächen auf beiden Seiten ein Handlauf angebracht. Dieser ist zudem mit einem sogenannten Radabweiser ausgestattet, damit niemand mit seinem Gefährt hängenbleibt. Auf dem Sandspielplatz finden sich darüber hinaus künftig einzelne Spielgeräte, Findlinge, Steinquader sowie Matsch-Tische. Der Tastpfad endet auf einem befestigten Platz mit verschiedenen Motorik- und Spielwänden, Klangblumen und einer Sitzmauer aus Sandstein. Laut der Stadt ist das ganze Erlebnis-Areal derart gestaltet, dass es mit den unterschiedlichen Materialien, Farben und Oberflächen die Sinne anregt. Rund 60 000 Euro kostet es, den Spielplatz zu erweitern. (SZ/mö)

