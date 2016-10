Pirna droht der Superstau Auf zwei Hauptverkehrsstraßen soll nächstes Jahr gleichzeitig gebaut werden. Die Stadt versucht, einen Verkehrskollaps zu verhindern.

Auf Pirnas Innenstadtstraßen wird es im kommenden Jahr mächtig eng, möglicherweise droht sogar ein Superstau. Ursache für den Engpass ist, dass 2017 zwei große Straßenbauvorhaben miteinander kollidieren, weil sie beinahe zeitgleich stattfinden. Nach Aussage von Bürgermeister Eckhard Lang sieht es derzeit danach aus, dass sowohl die Sanierung der Breiten Straße als auch die Sanierung der Maxim-Gorki-Straße im nächsten Jahr parallel laufen. An beiden Trassen sowie in den Nebenbereichen müssen Flutschäden von 2013 beseitigt werden. Grund für die Terminkollision: Ursprünglich sollten die Arbeiten an der Breiten Straße schon im Spätsommer 2016 starten. Weil es aber nur ein völlig überteuertes Angebot gab, hob Pirna die Ausschreibung wieder auf und muss das Prozedere wiederholen. Der Baustart wandert nun auf 2017, wo aber schon die Arbeiten an der Gorki-Straße eingetaktet waren. Die Stadt arbeitet an einem Konzept, wie sie diese Herausforderung meistert. (SZ/mö)

