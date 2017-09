Pirna dreht neue Imagefilme Drei Spots sollen jeweils eine spezielle Zielgruppe ansprechen: Familien, Senioren und Touristen.

Die Filmteams werden unter anderem an der Elbe unterwegs sein. © Daniel Förster

Die Stadt setzt auf die Kraft bewegter Bilder: Die Stadt lässt jetzt mehrere neue Imagefilme produzieren, Drehbeginn ist am 6. September. Das Stadtmarketing hat die Reklame-Streifen in Auftrag gegeben, die Leipziger Agentur „twenty4pictures“ zeichnet verantwortlich dafür, dass die Filme gemäß den Pirnaer Wünschen entstehen. Geplant sind insgesamt drei Spots für jeweils eine spezielle Zielgruppe: für Familien, Senioren und Touristen. Die Filmteams werden unter anderem am Bahnhof, auf dem Marktplatz und an der Elbe unterwegs sein. Die Dreharbeiten sollen bis Ende der Woche abgeschlossen sein.

Hintergrund der Aktion: Pirna will mit bewegten Bildern Menschen zielgruppengenau ansprechen. Die fertig produzierten Spots sollen in verschiedenen Medien eingesetzt werden. Als Plattformen sollen Messen, regionale TV-Sender und das Internet dienen. Ziel ist es, die Ausstrahlung Pirnas weiter zu verbessern, damit die Stadt noch stärker als bisher als familienfreundlicher Wohn- und Lebensmittelpunkt, moderner Wirtschafts- und Bildungsstandort sowie attraktives Ausflugsziel wahrgenommen wird. „Unser Anliegen ist es, zielgruppengenau und mittels kurzer sowie emotionaler Spots für Pirna zu werben“, sagt Robert Böhme, Projektleiter für das Stadtmarketing. Die Spots sollen Ende 2017 fertig sein und ab kommendem Jahr zeitlich versetzt veröffentlicht werden. (SZ/mö)

