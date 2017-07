„Pirna braucht Einkaufserlebnisse“ Ronny Kürschner, Chef des Vereins Pirna in Aktion (PIA), über Händlerleidenschaft, träges Marketing und neue Projekte

Ronny Kürschner, Chef des Vereins Pirna in Aktion (PIA), steht in der Pirnaer Schuhgasse, eine der stark frequentierten Einkaufsstraßen in der Altstadt. Mit eigenen Aktionen will PIA noch mehr Kunden in die Innenstadt locken. © Karl-Ludwig Oberthür

Herr Kürschner, wird die Pirnaer Innenstadt als Einkaufsort zu wenig wahrgenommen?

Pirnas Einzelhandel lebt sehr vom Tourismus und Auswärtigen. Im Sortiment sind eher keine Verbrauchsgüter, es gibt mehr „Kann“- als „Muss“-Artikel. Mit diesem Angebot wird Pirna von der angestrebten Kunden-Klientel schon als Einkaufsort angenommen. Das Ganze ist aber ausbaufähig.

Inwiefern?

Pirna braucht mehr Erlebnismarketing, also Ereignisse und qualitativ hochwertige, nachhaltige Veranstaltungen, die Kunden in die Innenstadt locken. Darüber hinaus stehen auch die Einzelhändler in der Pflicht, ihr Sortiment und ihren Auftritt so auszubauen, damit sie mit dem Online-Geschäft nicht austauschbar sind.

Was hebt die Geschäfte davon ab?

Der Pirnaer Einzelhandel hat einen gewaltigen Vorteil: Hier ist der Kunde noch wer. Hier gibt es noch das persönliche Gespräch, die Leidenschaft der Händler und diverse Extradienstleistungen wie zum Beispiel Änderungsschneiderei. Das gibt es online nicht.

Aber kann der Einzelhandel auf lange Sicht überhaupt gegen den zunehmenden Online-Handel bestehen?

Wenn man ehrlich ist, hat der Einzelhandel geschlafen und den Onlinehandel unterschätzt. Das Phänomen trifft aber auf ganz Deutschland zu. Erfolgreiche Einzelhändler gehen schon lange den dualen Weg, sprich Onlinehandel und stationären Handel. Hier haben gut 90 Prozent der Pirnaer Einzelhändler Defizite. Auch die unentgeltliche Wissensabwanderung sehe ich als Riesenproblem. Der Einzelhandel bildet sich permanent auf Produktschulungen weiter, um den Kunden bedarfsorientiert beraten zu können. Ich denke, mittelfristig wird der Einzelhandel eine Beratungsgebühr verlangen müssen, die bei Produktkauf verrechnet wird. Denn viele Kunden kommen in die Läden, lassen sich beraten, kaufen dann aber im Internet. Das funktioniert auf Dauer nicht, so kann der Einzelhandel nicht überleben.

Was kann ein eher kleiner Verein wie Pirna in Aktion mit verhältnismäßig wenigen Mitgliedern ausrichten, um Pirna als Einkaufsstadt attraktiver zu machen?

Wir versuchen es mit Erlebnismarketing in Form von Veranstaltungen, Menschen nach Pirna zu holen und die Stadt erlebbar zu machen – damit die Leute Pirna kennenlernen und auf längere Sicht den ansässigen Händlern Umsatz bringen. Wir haben am Wochenende vor Ostern den Pirnaer Osterzauber etabliert, der inzwischen mehrere Tausend Gäste anzieht und dieses Jahr sogar an zwei Tagen stattfand.

Warum hat Pirna gerade ein solches Einkaufserlebnis gebraucht?

Wir haben 2015 damit angefangen. Bis 2014 gab es den Frühlingsmarkt. Allerdings immer erst im Mai, das war den meisten Händlern zu spät für einen verkaufsoffenen Sonntag im Frühling. Daher haben wir eine Umfrage gemacht, welcher Termin und welche Zielgruppe günstig ist.

Was ist dabei herausgekommen?

Zielgruppe sollten auf alle Fälle Kinder sein, denn die bestimmen ja meist in den Familien, wo es am Wochenende hingeht. Zudem zieht das Thema Ostern viele Kinder an. So entstand der Osterzauber eine Woche vor den Feiertagen, erst nur sonntags als Testlauf.

Wie zufrieden sind Sie mit der Resonanz auf den Osterzauber?

Sehr zufrieden. Das Wetter war super und hat mitgespielt, das Erlebnis-Wochenende war bestens besucht, es waren insgesamt schätzungsweise 8 000 Gäste da.

Haben Sie damit gerechnet, dass das Konzept für den Osterzauber so rasch aufgeht?

Gerechnet nicht, aber gehofft. Es ist ja alles auch sehr wetterabhängig. Es freut mich sehr, dass die Gäste diese Veranstaltung inzwischen zu schätzen wissen.

Wie viel Mühe steckt dahinter, ein solches Einkaufserlebnis zu organisieren?

Wir machen das ehrenamtlich, und es ist ein riesiger Aufwand. Man ist schon ein halbes Jahr damit beschäftigt. Es macht ungeheure Arbeit, aber das Ergebnis entschädigt für die Mühen.

Warum musste erst ein Verein wie PIA kommen, um einen solchen Osterbummel zu veranstalten? Wieso veranstalten beispielsweise die Händler oder die Stadt nicht selbst solche Aktionen?

Ziel des Vereins, dessen Gründungsvater Wolfgang Bieberstein war, ist schon seit Langem, Pirna attraktiver zu machen. Ich selbst bin erst seit 2013 Vereinschef, aber kein Einzelhändler. Ich betrachte die Dinge eher aus der Sicht meines Berufes als Event-Coach. Die Händler kamen und wollten einen Frühlingsmarkt, von uns kam die Idee zu einem Themenmarkt, der gleichzeitig ein Alleinstellungsmerkmal ist. Pirna verträgt durchaus mehr von solchen Aktivitäten. Mit dem Osterzauber und dem Weinfest machen wir mehr Live-Marketing als die Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna, obwohl das eigentlich deren Aufgabe wäre. Aber uns macht es Spaß, wir machen weiter.

Aufgrund der Baustellen leiden viele Altstadthändler unter Kundenschwund. Welche Bedingungen brauchen sie gerade jetzt, damit genügend Einkäufer kommen? Und vor allem: Wer soll und kann diese schaffen?

Fakt ist eines: Die Bauarbeiten müssen nun mal erledigt werden. Ich sehe hier die Stadt in der Pflicht, Rahmenbedingungen zu schaffen. Das fängt bei der Parkplatzproblematik und dem energischen verteilen von Knöllchen an. Hier erwarte ich mehr Weitsicht seitens der Stadt.

Welche Möglichkeit bietet PIA Händlern, sich interessant zu präsentieren?

Unsere Möglichkeiten sind da sehr begrenzt, wir sind ja selbst ein Teil des Rades. Die wichtigen Bedingungen muss das Stadtmarketing schaffen, weil gerade die Vermarktung der Stadt eine wichtige Rolle spielt. Vom Stadtmarketing müssen die Impulse kommen, wir können nur unseren Teil in Form der Events beitragen. Aber wir sind zum Beispiel nicht in der Lage, ausreichend Parkplätze zu schaffen oder überregional für Pirna zu werben.

PIA richtet in diesem Jahr erstmals das Weinfest im Oktober aus. Wie kam denn der Verein dazu?

Es wird das erste Pirnaer Weinfest sein, es findet am 7. und 8. Oktober statt. Die Konzeption ist ähnlich der des Meißner Weinfestes, es wird Schausteller, Weinhändler, ambulanten Handel und eine Bühne mit Programm geben. Die Einzelhändler hatten sich eine Veranstaltung im Herbst gewünscht. Einen einfachen Herbstmarkt wollte ich nicht, das ist mir zu undefiniert. So wurde ein Themenmarkt daraus. Einzelheiten zur Veranstaltung wird es zeitnah auf der Webseite www.weinfest-pirna.de geben.

Das Problem ist aber, dass es damit zwei Weinfeste in Pirna gibt, denn die Pirnaer Weinfreunde führen in diesem Jahr das Fest im Klosterhof nach einähriger Pause fort …

… ja, am 9. September, gleich nach der Pirnaer Einkaufsnacht. Es gab Gespräche zwischen den beiden Vereinen, aber irgendwie haben wir nicht zueinandergefunden. Wir wollen aber im nächsten Jahr schauen, ob wir nicht doch unsere Kräfte bündeln können.

Welche Aktionen plant PIA noch?

Angesichts der Historie Pirnas gibt es noch eine Idee, wie man die Stadt noch besser vermarkten könnte. Aber das ist noch nicht spruchreif. Wir wollen zunächst den Osterzauber und das Weinfest als feste Größen etablieren. Das soll zur Markenbildung von Pirna beitragen, damit die Stadt interessanter wird. Verdient hat sie das allemal.

Das Gespräch führte Thomas Möckel.

