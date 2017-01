Pirna böllert sich ins neue Jahr Einwohner und Gäste haben es in der Silvesternacht zu 2017 ordentlich krachen lassen.

Buntes Feuerwerk über der Großen Kreisstadt Pirna. © Daniel Förster

Punkt Mitternacht begann das Spiel des Lichts zum Jahreswechsel am Nachthimmel. Bis gegen 1 Uhr vereinten sich mehrere private Feuerwerke – abgesehen von einigen kurzen Pausen – zu einem großen über den Dächern der historischen Altstadt.

Die Fassade des Schlosses Sonnenstein präsentierte sich zum Jahreswechsel in einem bunten wechselnden Farbspiel. In der klaren Nacht hatten sich viele zu Mitternacht aufgemacht und an die Aussichtspunkte der Stadt begeben.

Deutschlandweit feierten Millionen Menschen einen rauschenden Wechsel von 2016 auf 2017 – mit viel Radau. In der Nacht gab es keine größeren Vorkommnisse. Wie auch schon in den Vorjahren war es relativ ruhig geblieben. Weniger als in anderen Jahren mussten Papierkörbe und Briefkästen daran glauben. Ein Balkonbrand auf dem Sonnenstein und ein kleines Mini-Feuer im Park der Terrassengärten unterhalb des Schlosses Sonnenstein hatte den Einsatz der Feuerwehr Pirna gefordert.

