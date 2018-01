Pirna bezahlt Ausstattung für neue Kita Da es ein Neubau ist, muss die Stadt für die Grundausstattung aufkommen. Im Frühjahr soll der Neubau in Betrieb gehen.

Pirna. Die Stadt Pirna finanziert die Ausstattung für die neue Kindertagesstätte an der Professor-Roßmäßler-Straße in Copitz bis zu einer Gesamtsumme von 190 000 Euro. Der Stadtrat fasste dazu kürzlich einen entsprechenden Beschluss. Da es sich um einen Kita-Neubau handelt, muss laut dem Rathaus die Ausstattung für den Betrieb von der Stadt angeschafft werden, eingerichtet wird die Kita vom ASB Königstein/Pirna, künftig Träger der Einrichtung. Die Kita wird einmal 15 Krippenplätze, 90 Kindergartenplätze sowie 50 Hortplätze anbieten. Die Einrichtung soll nach Angaben der Stadt im Frühjahr 2018 in Betrieb gehen. (SZ/mö)

