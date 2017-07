Pirna-Beutel für die Besucher Aus der Partnerstadt Remscheid haben sich Gäste angekündigt. Für sie gibt es Geschenke, um sie für was Spezielles zu animieren.

Pirnas Bürgermeister Eckhard Lang (r.) verschenkt im Stadtmuseum Pirna-Beutel an die Gäste aus der Partnerstadt Remscheid. © Dirk Zschiedrich

Zwei Reisebusse voller Partnerstädter: Pirnas Bürgermeister Eckhard Lang hat am Montag im Stadtmuseum über 80 Gäste aus Remscheid begrüßt. Die Besucher aus der Stadt, zu der Pirna seit Anfang der 1990er-Jahre freundschaftliche Bande pflegt, verbringen ein paar vergnügliche Tage in der Elbestadt. Das in Remscheid ansässige Partnerschaftskomitee organisiert seither regelmäßig Reisen nach Pirna, jährlich besuchen im Schnitt 100 Remscheider die Sandsteinstadt. In der aktuellen Reisegruppe sind sogar Ausflügler, die noch nie im Osten Deutschlands waren.

Pirnas Rathaus beschenkte die Gäste reichlich, unter anderem mit Gutscheinheften und Einkaufsflyern, wo sämtliche Altstadt-Geschäfte je Gasse aufgelistet und beschrieben sind. So sollen die Besucher animiert werden, entspannt und fleißig einzukaufen. Für den Transport der Mitbringsel gab es obendrauf für jeden Partnerstädter noch einen Stoffbeutel mit Pirna-Motiv. Die Besucher aus Remscheid bleiben noch bis zum kommenden Wochenende, weil sie unbedingt zur Hofnacht gehen wollen, um in lockerer Runde mit Pirnaern ins Gespräch zu kommen. (SZ/mö)

