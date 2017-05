Piratenschiff für Höckendorf Die Kinder von Laußnitz haben einen neuen Platz zum Spielen. Sonnabend dürfen sie ihn in Besitz nehmen.

So sieht das Piratenschiff auf einer Zeichnung aus. © Gemeindeverwaltung

Die Kinder haben lange gewartet, nun ist es soweit. Die Gemeinde Laußnitz wird am Sonnabend den neuen Spielplatz am Flomborner Platz vor dem Pfarramt im Ortsteil Höckendorf zum Spielen freigeben. Die Firmen haben in den vergangenen Monaten im Auftrag der Gemeinde ein neues Piratenschiff mit Klettermöglichkeiten und Rutsche auf den vorhandenen Spielplatz gebaut. „Wir würden uns freuen, wenn am Sonnabend, 10 Uhr, viele Kinder zum Testen kommen würden“, schreibt die Gemeindeverwaltung in einer Einladung. „Möglicherweise wartet auch noch eine Überraschung auf die kleinen Besucher.“ Die Gemeinde Laußnitz hat in den vergangenen Monaten gleich zwei Spielplatzprojekte angefasst. Der Spielplatz in Höckendorf wurde durch das große Spielgerät ergänzt und der alte Pflanzegarten des forsttechnischen Museums Samendarre in Laußnitz wird mit naturnahen Klettermöglichkeiten und einem Häuschen zu einem Waldspielplatz. (SZ/pre)

zur Startseite