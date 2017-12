Piraten-Chef bald bei den Linken Der Meißner Piraten-Chef Sören Skalicks ist auch Kreisrat für die Fraktion SPD/Grüne/Piraten. Doch da ändert sich etwas.

Sören Skalicks © Claudia Hübschmann

Meißen/Landkreis. Gerüchte, wonach Sören Skalicks, Mandatsträger der Piraten-Partei in Meißen, Kreisrat für die Fraktion SPD/Grüne/Piraten und Geschäftsstellenleiter des Vereins Buntes Meißen, in die Partei Die Linke eingetreten sein soll, machten in den letzten Tagen in der Politiklandschaft der Kreisstadt die Runde. Die SZ hat deshalb bei dem Käbschütztaler nachgefragt und eine klare Antwort erhalten. Danach habe Skalicks keinen Wechsel zur Linkspartei vollzogen. „Ich bin nach wie vor Vorsitzender der Piraten in Meißen und im Meißner Kreistag weiterhin für die Fraktion Grüne/SPD/Piraten tätig. Daran hat sich nichts geändert“, so Skalicks.

Das wird es laut Protokoll des Dezember-Kreisrates allerdings doch. Danach wird Skalicks ab 1. Januar 2018 Mitglied der Linken im Kreisrat werden. Ob ein Verbleib in der Piratenpartei bei gleichzeitiger Mitgliedschaft bei den Linken theoretisch möglich wäre, wisse er nicht. Das wäre es durchaus. Denn die Partei erlaubt – im Gegensatz zu vielen anderen – Doppelmitgliedschaften. (SZ/mhe)

