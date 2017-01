Pioniertheater-Schau wird verlängert Die Sonderausstellung im Heimatmuseum Sebnitz ist noch bis Anfang Mai zu sehen.

Andreas Motz hat die Ausstellung zum Pioniertheater zusammengetragen. © Dirk Zschiedrich

Die Sonderausstellung zur Geschichte des Sebnitzer Pioniertheaters im Heimatmuseum der Stadt ist auch im Frühling noch zu sehen. Die ursprünglich bis Anfang Februar angekündigte Ausstellung wurde jetzt bis zum 7. Mai verlängert. Viele Interessenten hätten in der Vorweihnachtszeit und über die Feiertage noch keine Gelegenheit gehabt, die Schau zu sehen, sagt Museumsleiter Robert Rösler. Deshalb läuft sie nun länger. Wer die Ausstellung sehen will, muss sich jetzt allerdings noch knapp drei Monate gedulden. Bis zum 31. März befindet sich das Sebnitzer Heimatmuseum in einer planmäßigen Schließzeit. Bereits angemeldete Projekte finden trotzdem statt. Auf Anfrage sind zusätzliche Führungen oder museumspädagogische Veranstaltungen auch während der Schließzeit möglich. Ab 1. April hat das Heimatmuseum dann wieder regulär geöffnet.

Die Sonderausstellung „Pionier. Theater – 65 Jahre Laienspiel in Sebnitz“ widmet sich der Geschichte des Sebnitzer Schülertheaters, das von 1951 bis 1980 existierte. Hier nahm unter anderem die Karriere von Schauspieler Dieter Bellmann ihren Anfang, heute vor allem bekannt aus der ARD-Krankenhausserie „In aller Freundschaft“. Geleitet und maßgeblich geprägt wurde das Pioniertheater vom Deutschlehrer Günter Manigk. Zahlreiche Sebnitzer haben bis heute lebhafte Erinnerungen an das Theater, das seinerzeit unter anderem in den Betrieben der Region Vorstellungen gab. (SZ/dis)

