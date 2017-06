Pionierpark am Knappensee wird neu gestaltet Die Pläne fanden Zustimmung. Das Gelände soll pflegeleicht und attraktiv werden.

zurück Bild 1 von 2 weiter Der Pionierpark in Knappenrode ist voriges Jahr 80 Jahre alt geworden. Zu seinem 70-jährigen Bestehen erhielt er im Jahr 2006 das Wappen des Ortes. Die kleine Darstellung links zeigt, wie der Park nach der Umgestaltung aussehen könnte – mit Sitzgruppen, einer kreisrunden Tischtennisplatte, Hochbeeten und anderen Bepflanzungen. © Hagen Linke Der Pionierpark in Knappenrode ist voriges Jahr 80 Jahre alt geworden. Zu seinem 70-jährigen Bestehen erhielt er im Jahr 2006 das Wappen des Ortes. Die kleine Darstellung links zeigt, wie der Park nach der Umgestaltung aussehen könnte – mit Sitzgruppen, einer kreisrunden Tischtennisplatte, Hochbeeten und anderen Bepflanzungen.



Die Neugestaltung des Pionierparks gegenüber dem Bürgerzentrum in Knappenrode kann noch in diesem Jahr in Angriff genommen werden. Der Technische Ausschuss des Hoyerswerdaer Stadtrates stimmte gestern Nachmittag einstimmig der Entwurfsplanung der Gartenbau-Ingenieurin Ulrike Kühne zu. Gemeinsam mit Frank Hassemeier, Landschaftsplaner der Fachgruppe Stadtentwicklung im Rathaus, hatte sie bereits im Oktober vor Ort dem Ortschaftsrat die Ideen vorgestellt. Hassemeier besprach vorige Woche noch einmal in der Sitzung des Knappenroder Ortschaftsrates das Thema. Auch im Rat herrschte Einigkeit.

Nachdem vor Jahren schon der Umbau des Bürgerzentrums und seines Hofes abgeschlossen wurde, soll nun der Pionierpark als Abschluss des Ensembles folgen. Der Name des Parkes, rührt noch von der Nutzung des Bürgerzentrums als Schule (1917 bis 1997). Ziel der Neu- und Umgestaltung sei es, anstelle der überalterten Grün- und Parkanlage einen modernen und dennoch standorttypischen Erholungs- und barrierefreien Kommunikationsraum zu entwickeln, heißt es im Beschluss. Er soll Gäste von außerhalb, die zum Beispiel das Bürgerzentrum nutzen, aber natürlich auch junge und ältere Knappenroder anziehen.

Die Parkanlage soll attraktiv und zugleich pflegeleicht gestaltet werden. Dafür werden einige der Kiefern gefällt, aber reichlich neue Pflanzen in den Boden gebracht. Inmitten des Parkes wird eine Sitzgruppe mit drei Parkbänken entstehen. Begrenzt wird sie durch eine bis zu einen Meter hohe Klinkermauer. Zudem ist eine Sitzpodestanlage mit verschiedenen Höhen für eher jugendliche Nutzer geplant. Ein Hochbeet rundet den Kernbereich ab, in dessen Mitte eine kreisrunde Tischtennisplatte aus Beton gebaut wird. Auch für ein Kleinkinder-Spielgerät wäre Platz.

Die zu verbauenden Klinkersteine sollen dem Gestaltungsbild des Bürgerzentrums angepasst werden. Bei der Bepflanzung sollen unter anderem Rhododendren, Azaleen und Solitärbäume und -sträucher verwendet werden. Umgesetzt vom August-Bebel-Platz wird das Weltkriegsdenkmal und erhält damit einen neuen würdigen Standort. Auch die Möglichkeit zur Kranzniederlegung ist weiter gegeben.

Am gleichen Standort wie bisher an der Karl-Marx-Straße bleibt das Wappen von Knappenrode, das 2006 entstanden ist. Hammer und Schlägel sind Zeichen für den Bergbau, ein goldenes Segel für den Knappensee. Die dargestellte Kiefer steht für die waldreiche Umgebung des Ortes. Das Wappen wird auch umgestaltet – mit Kunstrasen und verschiedenen Kunststoffen.

Die Parkumgestaltung kostet insgesamt rund 80 000 Euro. Ein Teil davon sind Fördermittel. Die Arbeiten beginnen voraussichtlich Mitte September. Vor Beginn der Frostperiode soll so viel wie möglich geschafft werden.

