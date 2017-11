Pionier in Rosa Mit rosa Hütchen ist Rosa von Praunheim ein Vorkämpfer für die Schwulen – noch mit 75.

Stellt zum Geburtstag einen neuen Film vor: Rosa von Praunheim © Michael Kappeler / dpa

Raus aus den Toiletten, rein in die Straßen!“ Mit diesem Kampfruf wurde Rosa von Praunheim Anfang der 70er Jahre zum Pionier der Schwulenbewegung. Sein Film „Nicht der Schwule ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt“ sorgte für einen Skandal. Zahllosen Betroffenen jedoch machte er Mut. Innerhalb kürzester Zeit gründeten sich bundesweit mehr als 50 Schwulengruppen.

Seit Mitte der 60er-Jahre trägt Rosa von Praunheim seinen Künstlernamen. Er will damit an den Rosa Winkel erinnern, den homosexuelle Juden in den KZs der Nazis tragen mussten. Am Sonnabend wird der Berliner Filmemacher, Künstler, Autor und Paradiesvogel 75 Jahre – und könnte sich eigentlich freuen. Am 1. Oktober ist das Gesetz zur Ehe für alle wirksam geworden. Ist das auch sein Erfolg? „Nein, überhaupt nicht“, sagt Praunheim. „Wir wollten eine andere Gesellschaft. Dass jetzt alles so auf Anpassung läuft und „Wir machen’s den Heteros“ nach, das war nicht so geplant.“

Die andere Gesellschaft hat Praunheim zumindest für das eigene Leben umgesetzt. In seiner verwinkelten, vollgestopften Altbauwohnung in Berlin Wilmersdorf lebt er mit seinem 42-jährigen Freund Olli zusammen. Für den Ex-Freund und langjährigen Mitarbeiter Mike sowie eine behinderte Schlange ist ebenfalls Platz.

Rund 150 Filme hat der Polit-Provokateur bisher gedreht – schrill und schräg, satirisch und streitbar, aber oft auch überraschend ruhig und poetisch. Bis heute muss der vielfach ausgezeichnete Filmemacher um Geld für seine Projekte kämpfen. Umso mehr freut er sich, dass er zum Geburtstag seinen neuen Film „Überleben in Neukölln“ vorstellen kann. Seine Dokumentation zeigt die freundliche Seite einer rauen Gegend. Es geht nicht nur um Schwule, sondern auch um Gentrifizierung. Die negativen Seiten spart Rosa von Praunheim weitestgehend aus. „Ich bin eigentlich jemand, der sagt, da gibt es auch tolle Leute und es gibt auch Wege raus.“(dpa)

