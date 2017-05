Pinocchio-Maler besucht Zittau Der italienische Künstler Paolo Tesi begutachtete die Werke eines Schülerwettbewerbs. Sein Kommen hatte noch einen weiteren Anlass.

Der Künstler aus Pistoia am Siegerbild im Zittauer Rathaus © thomas eichler

Der italienische Künstler Paolo Tesi war zu Gast in Zittau, der langjährigen Partnerstadt von Pistoia. Dort begutachtete er Werke von Schülern der 3. und 4. Klasse, welche diese beim Malwettbewerb der Jorio-Vivarelli-Stiftung zum Thema „Pinocchio“ eingereicht haben.

Tesi nahm an der Preisverleihung im Zittauer Rathaus teil. Er selbst hat laut einer Pressemitteilung der Stadt Zittau viele Bücher über die weltbekannte Holzpuppe illustriert. Tesi präsentiert in Zittau aber auch eigene Werke in der Ausstellung „InsektenHomines oder die gebannte Angst“. Diese Ausstellung ist noch bis Ende Mai zu sehen, und zwar an drei verschiedenen Orten: im Haus des Gastes in Oybin, im ersten Obergeschoss des Zittauer Rathauses und im Restaurant Dolce vita im Hotel Weberhof. Die Bilder der Kinder hängen ebenfalls bis 31. Mai im Rathaus. (SZ)

zur Startseite