Pinocchio dringend gesucht Ein schwarzer Kater hatte einen schweren Start ins Leben. Inzwischen hat er gutes Zuhause in Kamenz - und wird dort schmerzlich vermisst.

Pinocchio wird in Kamenz vermisst. © privat

Ein achtjähriger Kater kam vom Spaziergang am 24. September nicht nach Hause. Er hört auf den Namen Pinocchio oder einfach Pino. „Er ist zutraulich und hat durch seine schwere Katzenkinderzeit im Tierheim keine Zähne mehr und somit immer seine Zunge raushängen, eine kleine Stupsnase und ist klein und zierlich“, beschreibt ihn Alexander Maschke vom Kamenzer Büdchen am Bahnhof. Er ist gechipt, trägt aber kein Halsband. Unterwegs ist er im Bereich Haberkorn-, Haydn- und Poststraße sowie auf dem Robert-Koch-Platz und im Volkspark. (if)

Infos an 0173 3628934.

