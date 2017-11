Pinkeln im Park Die Star-Tankstelle wurde modernisiert. Zum neuen Konzept gehört auch eine ungewöhnliche Klogestaltung.

Das ist die Damentoilette „im Grünen“. Das Herrenklo ist etwas anders gestaltet. © Kristin Richter

Die Star-Tankstelle im Gewerbegebiet Eichenallee hat in neuem Gewand wiedereröffnet. Nachdem während der Modernisierung aus einem Container heraus verkauft wurde, sind nun Fußboden, Decke und Wände in neuem Design, die Technik ist neu und es gibt erstmalig eine einladende Sitzecke. Die vielleicht größte Überraschung aber erlebt der Gast auf der Toilette. Hier kommt man sich vor wie im Zabeltitzer Park. Denn dieser Anblick mit dem Alten Schloss empfängt einen als Wandgestaltung – zumindest in der Damentoilette. Die Herrentoilette ist durch einen Spiegel nicht ganz so eindeutig. „Fehlen bloß noch die zwitschernden Vögel beim Pinkeln“, witzelt ein Klonutzer.

„Das ist das neue Tankstellenkonzept von Star“, sagt Pächter Axel Herrmann aus Weinböhla. Die erste Tanke, die in diesem neuen Outfit im April öffnete, war eine Einrichtung an der Prenzlauer Promenade in Berlin. Dort sorgt der Blick aufs Brandenburger Tor im Klo für einen Überraschungseffekt. Großenhain ist laut Axel Herrmann die vierte Tankstelle, sie so umgestaltet wurde. Das Unternehmen will mit diesen visuellen Elementen seine Verbundenheit zur Region unterstreichen.

Zielgruppe Berufspendler

Die Stark-Tankstellen profilieren sich immer mehr für die Zielgruppe Berufspendler und deren Bedürfnisse. Seit 2011 gehört das Haus an der Großenhainer Eichenallee zur Orlen Deutschland GmbH mit Sitz in Elmshorn bei Hamburg. Die wiederum untersteht dem polnischen Mineralöl- und Petrochemiekonzern PKN ORLEN SA. Vorher war es OMV und vorher Aral.

Seit 2003 ist Axel Herrmann Pächter. „Schon bisher hatten wir ein Bistro-Modul, doch nun hat das Star-Café sein gastronomisches Angebot vergrößert“, sagt der Betreiber. Das Bistro ist doppelt so groß und mit Backofen, es gibt neue Möbel und neue Speisen. Jetzt lädt wochentäglich der Mittagstisch mit zwei Gerichten zum Verweilen ein. Der Speiseplan wird wöchentlich auf dem Facebook-Account von Star Großenhain veröffentlich.

Eine eigene Vorbereitungsküche verbessert die Hygiene, denn Produktion und Verkauf sind nun getrennt. Eine schnelle Bedienung ist dennoch gewährleistet.

Der Star-Shop zeigt sich ebenfalls in neuer Anmutung. „Ein klares Interieur, dominiert von Holztönen, sorgt für eine entspannte, ruhige Atmosphäre“, wirbt Orlen-Sprecher Wieslaw Milkiewicz. Ein neues und größeres Kühlregal ist aufgebaut.

Mit der neuen Präsentation will „Star“ zur Tankstelle der Zukunft aufsteigen. „Das neue Konzept ist aktuell unser wichtigstes Projekt“, erklärt Michal Brylinski, Vorsitzender der Orlen-Geschäftsführung. In Großenhain kommt die Umgestaltung gut an. „Ich finde es originell, mal was anderes“, sagt ein Kraftfahrer. Und zwei Frauen, die sich in der Sitzecke niedergelassen haben, sind erstaunt über die peppige neue Gestaltung des Servicebereichs.

Neuer Mitarbeiter wird gesucht

Die Veränderungen bringen aber laut Axel Herrmann auch einen höheren Personalaufwand mit sich. „Wir suchen gerade einen neuen Mitarbeiter in Vollzeit“, so der Tankstellen-Pächter. Da die „Star“ rund um die Uhr geöffnet ist, wird in drei Schichten gearbeitet, fast jede Schicht ist mit zwei Mitarbeitern besetzt. Acht Angestellte hat Axel Herrmann bisher. Schon gab es etliche Bewerbungen auf die Stellenausschreibung. Doch der oder die passende Anwärter/in war noch nicht dabei. Eine konkrete Qualifikation wird nicht vorausgesetzt.

Kommendes Jahr sollen die Außenanlagen weiter verbessert werden. An neuen Waschboxen wird ebenfalls gedacht.

www.facebook.com/Star.Tankstelle.Grossenhain

