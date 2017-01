Pink-Floyd-Tribute im Kesselhaus

Glück oder Unglück? Freitag der 13. steht vor der Tür. Ob es ein Glücks- oder Unglückstag ist, muss jeder selbst entscheiden. Fakt ist, im Kraftwerk Mitte in Dresden könnt ihr mit euerm Glück spielen. Ihr würfelt euch nämlich euren Eintrittspreis zur Party an diesem besonderen Freitag. Aber auch um die Getränke wird gewürfelt. Bei einer „sechs“ bekommt ihr den Drink gratis, ansonsten müsst ihr den normalen Preis bezahlen. Musikalisch sorgt unter anderem der Dresdner DJ Bekz für jede Menge gute Stimmung. Wenn ihr Hip-Hop mögt, seid ihr bei ihm genau richtig. Für die besten Black- und Housebeats sorgt zum Beispiel DJ Wiese. Die Party beginnt 22 Uhr.

Cocktail Cave Eine Party zu Ehren von Cocktails, das gibt es nur im Kulti in Großhennersdorf. Genießen könnt ihr am Freitagabend die Vielfalt der gesamten Cocktailkarte. Ihr bekommt jeden Cocktail zu einem unglaublichen Special-Preis von 3,50 Euro. Und es warten noch viele weitere Specials auf euch. Alle Ladys im Kleid und alle Herren im Anzug erhalten bis Mitternacht neben sechs Euro Freigetränken zusätzlich freien Eintritt. Für alle Kulti-Card-Besitzer gibt es drei Euro Freigetränke obendrauf. Musikalisch bringt es DJ Hendrix von Salitos World auf den Höhepunkt. Er legt alles von Club über House und Black bis hin zu RnB auf. Los geht es 22 Uhr. Alle U18er werden gebeten an den vollständig ausgefüllten Partyzettel und eine volljährige Begleitperson zu denken, wenn sie länger als Mitternacht bleiben wollen.

Tribut an Pink Floyd Das Kesselhauslager in Singwitz startet das neue Jahr mit einem Tribut an Pink Floyd. Das britische Quintett gehört zu einer der innovativsten und erfolgreichsten Bands der Musikgeschichte. Am Sonnabend widmet sich die Magical Mystery Band, welche sich ursprünglich dem Schaffen der Beatles zuwendete, genau diesem Quintett. Sie spielt die bekannten Hits von Pink Floyd. Zu hören sind aber auch epische Werke und psychedelische Klangwelten. Los geht’s 21 Uhr. Einlass ist eine Stunde eher. Eine Karte kostet im Vorverkauf 16 Euro, an der Abendkasse 18 Euro.

Nightfever im Shakespeare Disko, Tanz und Querbeet ist am Sonnabend im Shakespeare in der Bautzener Hauensteingasse angesagt. Nightfever nennt sich die Party. An den Turntables steht DJ Alex. Start ist 21 Uhr, bis Sonntagmorgen, 4 Uhr, kann hier gefeiert werden.

Grooviges im Mono Zu den Mono-Tunes #2 sind alle ab 21 für Sonnabend ins Bautzner Mono eingeladen. Im Focus dieser Veranstaltungsreihe im Mono steht der Groove des R&B, Soul und Funk, im Mix mit dem Flow des Hip-Hop und den Vibes des Dancehall. Gast des Abends Dave Laborious (MoccatunesDD). Die Party in der Steinstraße beginnt 22 Uhr.

Helden der Kindheit Kennt ihr noch Earl, das gutmütige Familienoberhaupt der Dinosaurierfamilie Sinclair oder die Power Rangers? Zu Ehren dieser Kindheitshelden steigt am Sonnabend im City Center in Löbau die große „Ice Ice Baby“-Party. Ihr könnt eine von drei kompletten Staffeln der Power Rangers gewinnen. Für die Beste Musik der 90er und 2000er sorgen DJ Paddixx und DC#Mark. Los geht’s 22 Uhr.