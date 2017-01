Pinguin-Café-Rettung kostet 40 000 Euro Einigen ist das zu teuer. Dennoch wird der Pavillon von 1969 wohl erhalten.

Gebaut wurde das Café 1969 für den 20. Jahrestag der DDR. Damals entstanden mehrere ähnliche Cafés in Berlin. Es verschwand nach der Ausstellung „Kämpfer und Sieger“ und wurde 1973 im Dresdner Zoo wieder aufgebaut. Neben dem Pinguin-Gehege, daher auch der Name Pinguin-Café. Jetzt soll aber ein neuer Imbiss her.

„Der Zustand ist nicht mehr tragbar“, so CDU-Stadträtin Christa Müller. „Der Abriss ist gerechtfertigt. Die Teile abzubauen und einzulagern, würde 40 000 Euro kosten.“ Diese Summe könne besser für andere Dinge eingesetzt werden. Zumal Denkmalschützer festgestellt haben, dass die Konstruktion „äußerst schlicht“ sei und sie keinen Denkmalstatus erhalten kann.

Doch Linke und Grüne haben beantragt, das Café zu erhalten. „Wir sollten nicht alles abreißen und in 20 Jahren feststellen, dass aus dieser Zeit nichts mehr erhalten ist“, so Grünen-Fraktionschef Thomas Löser. Es gehe um die grundsätzliche Frage, wie Dresden mit seiner baukulturellen Vergangenheit umgehe. DDR-Architektur wie auch der Kulturpalast oder am Robotron-Areal müsse, wenn es geht und vernünftig ist, in Teilen erhalten bleiben.

Am Donnerstag entscheidet der Stadtrat darüber. Und es sieht gut aus für das Pinguin-Café. Denn neben Linken und Grünen will auch die SPD zustimmen. Damit wäre eine Mehrheit sicher. Dennoch kann der Zoo selbstverständlich seine neue Gastronomie bauen. „Es geht um ein denkmalgerechtes Auseinandernehmen des Cafés“, so Löser. Dann sollen die Einzelteile, inklusive des typischen und markanten Faltdachs, im Lapidarium an der Bayreuther Straße eingelagert werden. Vorerst, denn alle hoffen auf einen Wiederaufbau, dann an anderer Stelle. So gibt es Überlegungen, es als Imbiss am Alaunplatz aufzustellen oder als Ausstellungsraum für Baupläne.

Das Café gilt als architektonische Rezeption der internationalen Moderne und Modulbauweise. Auch wenn es schlicht ist, sei es ein Zeugnis seiner Zeit, heißt es. Wann genau es ins Lapidarium kommt, steht noch nicht fest. (SZ/awe)

zur Startseite