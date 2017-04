Pinguin-Baby in Zittau ist da Ende März ist das Pinguin-Küken im Zittauer Tierpark aus seinem Ei geschlüpft. Es wurde früher gezeugt, als es sonst üblich ist.

Der Pinguin kam Ende März im Tierpark Zittau auf die Welt. Nach etwa acht Wochen ist er dann auch für die Besucher zu sehen. © Rafael Sampedro Der Pinguin kam Ende März im Tierpark Zittau auf die Welt. Nach etwa acht Wochen ist er dann auch für die Besucher zu sehen.

Tierpflegerin Cornelia Jungmichel kümmert sich um den Jung-Pinguin.

Zittau. Im Zittauer Tierpark gibt es Nachwuchs bei den Pinguinen. Bereits am 27. März ist das Küken aus dem Ei geschlüpft. So früh wie in diesem Jahr kam der Pinguin-Nachwuchs noch nie auf die Welt.

Voriges Jahr ist es fast eine Woche später geboren worden. Dass der kleine Frackträger diesmal schon deutlich früher das Licht der Welt erblickte, liegt auch an der Vogelgrippe, wie Tierpflegerin Cornelia Jungmichel sagt.

Wegen der Geflügelpest durften die Pinguine, die ebenfalls eine Vogelart sind, seit November ihren Stall nicht mehr verlassen. Das Liebesspiel zwischen Papa Alfons und Mama Sissi fand deshalb schon früher als normal statt. Weiteren Pinguin-Nachwuchs erwartet der Tierpark dieses Jahr nicht mehr.

Bis zu vier Jungtiere kamen in den vergangenen Jahren auf die Welt. 2016 waren es immerhin drei, allerdings hat nur eines überlebt. Im Zittauer Tierpark leben damit jetzt einschließlich des Kükens elf Pinguine. Bis Besucher den kleinen Pinguin sehen können, dauert es noch ein wenig. Etwa acht Wochen nach der Geburt, also Ende Mai, darf das Jungtier den geschützten Bereich verlassen. (szo/jl)

