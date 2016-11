Pilzmuseum macht Winterpause Mit den Besucherzahlen ist das kleine Kabinett zufrieden. Am Sonntag öffnet es zum letzten Mal in diesem Jahr.

Das Pilzmuseum ist am Sonntag noch mal geöffnet, bevor es in die Winterpause geht. © privat

Das Pilzmuseum im Erbgericht Reinhardtsgrimma öffnet am Sonntag zum letzten Mal in diesem Jahr. Dann geht es in die Winterpause, um im Frühjahr wieder zu öffnen. Erster Öffnungstag wird voraussichtlich der 2. April sein, sagt Ulla Falz. Sie sichert zusammen mit dem Dippser Pilzexperten Reiner Helbig die Öffnungszeiten des Museums ab. Nach dem Ableben ihres Mannes, der das Museum nach Grimme gebracht hat und dort oft am Einlass saß, wurden die Öffnungszeiten gekürzt. Das Pilzmuseum kann seither nur noch an Sonn- und Feiertagen besucht werden.

Durch die Einschränkungen seien insgesamt weniger Besucher ins Museum gekommen, sagt Frau Falz. Dennoch sei sie bisher sehr zufrieden. Seit April konnte sie 1 130 Gäste begrüßen. Für ein kleines Museum sei das viel, sagt sie. (SZ/mb)

Pilzmuseum, Sonntag, 10-17 Uhr, Eintritt: 3 Euro/Kinder (6-14 Jahre): 1,50 Euro

