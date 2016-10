Pilzglück vor der Haustür In Lotzdorf sind prächtige Steinpilze gewachsen. Matthias Görner hat sie gefunden.

Mathias Görner aus Radeberg freut sich über seinen Pilzfund. © Klaus Menzel

Kaum haben wir darüber berichtet, dass die Pilzsaison in Radeberg und Umgebung nun endlich in die Gänge gekommen ist, schon meldet sich ein Radeberger mit einem Riesenpilz. Den hat Matthias Görner – von der gleichnamigen Gaststätte & Pension an der Röder zwischen Lotzdorf und Liegau – nur wenige Meter von seiner Haustür entfernt gefunden. An einem kleinen Fichtenhang standen gleich mehrere gewaltige Steinpilze. Da konnte er natürlich nicht anders, als sie mitzunehmen, sagt er. Das Wetter ist derzeit pilzfreundlich, finden die Experten. Endlich kommt die notwendige Feuchtigkeit, die lange gefehlt hat. Die Steinpilze in Lotzdorf freuten sich jedenfalls. (szo)

