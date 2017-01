Pilz-Zeit ist auch im Winter Der Liegauer Pilz-Berater Eckart Klett hat im Moment gut zu tun. Und sammelt auch.

Der Liegauer Pilz-Experte Eckart Klett blickt auf eine spannende Pilzsaison zurück, sagt er: Perlpilz, Pantherpilz, grüner Knollenblätterpilz und Frühjahrslorchel waren die häufigsten Arten. Für seine Vorträge hat er sich Modelle (Foto) gebaut. © Thorsten Eckert

Zuhause sitzen und auf Pilzwetter warten? „Es ist Pilzwetter“, stellt Eckart Klett gleich mal klar. Der Liegauer Pilzberater hat sogar mitten im Winter „eine echte Pilz-Schwemme“ ausgemacht, wie er verrät. Wo er die Pilze findet, verrät er aber nicht. Was er findet, allerdings schon: Austern-Seitlinge, Judasohren und Samtfußrüblinge zum Beispiel. „Vor einigen Tagen waren sogar Pilzsammler bei mir zur Pilzberatung“, sagt der Liegauer dann. Die Familie hatte essbare Muschel-Seitlinge gefunden. Pilzzeit ist also immer. Auch bei Schnee, wie im Moment.

Und es liegt auch ein durchaus spannendes Pilzjahr hinter der Region. „Es ging sehr zeitig los, bereits im April gab es reichlich essbare Morcheln“, erinnert sich Eckart Klett beim Blick in seine Statistik. Und sagt kopfschüttelnd: „Aber wie es so ist, gab es ebenfalls reichlich die giftige Frühjahrslorchel.“ Und so blieben auch die ersten Vergiftungen nicht aus. Gleich drei Pilzsucher aus dem Rödertal mussten wegen der giftigen Frühjahrslorchel ins Krankenhaus. Über das Jahr kamen dann noch zwei weitere Fälle hinzu. Die hatten durchaus für Aufsehen gesorgt: Zunächst hatte ein Kleinkind immerhin sechs Faserlinge von der Wiese gegessen. „Im zweiten Fall hatte ein Ehepaar reichlich Pantherpilze verzehrt – auch hier ging es noch mal gut aus, dank sofortiger professioneller Hilfe“, klingt Eckart Klett erleichtert. Und macht deutlich, dass es sich in diesem Fall sogar um einen erfahrenen „alten Pilz-Hasen“ handelte. Pilze sind sehr feinfühlig, was Umweltveränderungen betrifft – „einmal waren Sammler mit einem uralten Pilzbuch bei mir, da stimmte vieles in der Einordnung essbar oder giftig längst nicht mehr.“ Auch sei in den vergangenen beiden Jahren der Grüne Knollenblätterpilz verstärkt ins Rödertal eingewandert. „Den habe ich vorher nie gefunden!“ Wie auch den giftige Schönfußröhrling.

Lange Trockenperiode im Sommer

Es folgten im späteren Frühjahr dann jede Menge Pfifferlinge und Perlpilze. „Besonders in der Dresdner Heide gab es die großen Pfifferlinge“, weiß der Fachmann – und gibt den Tipp, man müsse sie unter Buchen suchen. Birken- und Steinpilze waren im vergangenen Jahr hingegen eher selten; „und waren dann auch vielfach madig“.

Es folgte während der Sommermonate eine große Trockenperiode, die bis in den September anhielt. „Deshalb kamen in dieser Zeit auch nur wenige zur Pilzberatung – aber Ende September ging es dann richtig los“, beschreibt Eckart Klett. Und auch da zeigte sich, „dass es zwar eigentlich fast alle Pilzarten gab, sich aber einige rar machten“. Sandpilze, Maronen und Hexenpilze gab es so gut wie gar nicht. „Ein Jahr zuvor war gerade der Hexenpilz noch auf Platz 1 der Pilz-Beratungen in Liegau gewesen … Dafür waren die Pilze im Herbst kaum madig. Massenhaft gab es Steinpilze, Parasol- und Habichtpilze. „Der beliebte Hallimasch war nur wenige Tage zu ernten, danach kam der erste Frost.“ Ein Manko gab es aber trotz reichlicher Herbst-Ausbeute: Die Pilze waren sehr nass, sodass beim Trocknen nur wenig übrig blieb. „Das sehe ich auch an meinem eigenen Pilzvorrat“, verrät der Liegauer.

Statistik: Neben 61 Beratungen organisierte Eckart Klett zwei Ausstellungen im Hüttertal und in der Hofewiese mit 500 Besuchern, hielt zwölf Vorträge mit 338 Besuchern, war auf 13 Lehrwanderungen mit 309 Teilnehmern und auch bei Projekttagen in Schulen und im Hort.

