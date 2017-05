Pilz-Saison hat längst begonnen Der Liegauer Pilz-Berater Eckart Klett hat schon gut zu tun. Und schickt gleich mal eine Warnung raus.

Für Eckart Klett ist immer Pilz-Saison. Aktuell gibt es vor allem Stockschwämmchen und Morcheln, sagt der Pilz-Berater aus Liegau. Für seine Vorträge hat er sich Pilzmodelle aus Holz gefertigt. © Thorsten Eckert

Für einen wie Eckart Klett ist ja immer Pilz-Saison. Der Liegauer ist bekanntlich gefragter Pilzberater und organisiert auch regelmäßig Vorträge und Rundgänge in Sachen Pilze. Er kennt die besten Pilzstellen rund um Radeberg, verrät sie natürlich nicht. Aber welche Pilze es zu welcher Jahreszeit gibt, das verrät er schon.

Als jüngst noch Schnee auf den Wiesen und in den Wäldern lag, holte Eckart Klett Judasohren und Samtfußrüblinge in die warme Küche; essbare Winterpilze. Und auch jetzt ist er längst wieder auf den Spuren der Sporen-Gewächse unterwegs. „Die Natur hat sicher was gut zu machen“, sagt der Liegauer schmunzelnd. „Nach dem doch schlechten Pilzjahr 2016 beginnt die diesjährige Pilzsaison sehr erfreulich“, freut er sich. „Aktuell gibt sehr viele Stockschwämmchen und Morcheln“, macht er deutlich. Und verrät: „In der gestrigen Pilzberatung brachte eine Frau gleich einen Eimer voll Pilze – Riesenträuschlinge, aus dem eigenen Garten.“ Ein Pilz, so Eckart Klett, „der es immer wieder reichlich schafft, im Rindenmulch zu wachsen, den wir aus den Baumärkten mit in die heimischen Gärten bringen“. Gemeinsam mit der Morchel sind die Riesenträuschlinge Garten- oder Parkpilze mit guten Ernteergebnissen, fügt er an. Und der Liegauer weiß natürlich auch schon, was als nächstes zu erwarten ist: „Demnächst müsste in den Parkanlagen der essbare Maipilz zum Vorschein kommen.“ Dann folgen Schwefelporling und die ersten Täublinge und Röhrenpilze.

Wobei es aktuell auch echte Spezialitäten in den Wäldern gibt – für Kenner, macht Eckart Klett deutlich. So sind ihm in den Pilzberatungen in den vergangenen Tagen die „Bömische Verpel“ – eine Morchelart – und der Schlehenrötling vorgelegt worden. „Beide sind als Speisepilz anerkannt“, weiß er. Macht aber gleich klar, dass bei solchen speziellen Pilzen dennoch größte Vorsicht geboten ist. „Denn Rötlinge sind ansonsten meist sehr giftig“, fügt der Pilzexperte warnend an.

Wer sich also nach der Pilzsuche nicht ganz sicher ist, sollte einfach bei Eckart Klett in Liegau klingeln. „Schon zwölf Pilzsucher waren dieses Jahr bei mir zur Pilzberatung.“ Und auch acht Vorträge hat der Liegauer schon gehalten. Auch das also Auftakt für ein tolles Pilz-Jahr, sagt er.

Pilzberater Eckart Klett, Am Hofeberg 12 in Liegau-Augustusbad, Telefon 03528 411444.

zur Startseite