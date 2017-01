Gut zu wissen Pilotprojekt Elektroauto Die Stadtwerke werden in Döbeln zwei Ladestationen errichten. Es geht auch um die Fragen: Lohnt sich das?

So sieht eine Ladestation aus, die der Energieversorger EnviaM in Halle errichtet hat. Auch die Stadtwerke Döbeln werden jetzt die ersten Ladestationen errichten – erst einmal als Pilotprojekt, um den Bedarf zu ermitteln. © dpa

In diesem Jahr wollen die Stadtwerke ihre ersten Ladestationen für Elektroautos im Stadtgebiet bauen. „Wir stellen uns der Hausforderung und dem politischen Willen nach mehr Elektromobilität. Die Stadt ist an einer guten Infrastruktur für die Daseinsfürsorger interessiert und wir können das nicht ignorieren“, sagte Geschäftsführer Gunnar Fehnle. Der Energieversorger packt gemeinsam mit der Kommune das Pilotprojekt an. Es ist aber eine Unternehmung mit Unbekannten. Es gebe zwar einige Elektrofahrzeuge in Döbeln, aber gibt es auch einen Bedarf an Ladestationen? „Wir wollen herausfinden, ob die Nachfrage vorhanden ist. Wir sind uns nicht sicher, ob es sinnvoll ist, die Infrastruktur aufzubauen oder ob es noch zu früh dafür ist. Wir werden nicht bauen, was nicht gebraucht wird“, sagte Fehnle.

Andere haben mit diesen Tests schon eher begonnen. Etwa die Stadtwerke in Zwickau, mit denen die Döbelner partnerschaftlich verbunden sind. Zwei Ladestationen haben die Zwickauer errichtet. Die Bilanz sei allerdings bisher bescheiden. „Die Ladestationen werden wenig besucht“, sagte Fehnle. Dabei habe das viermal so große Zwickau die besseren Voraussetzungen für die Elektromobilität. „Je größer die Stadt, umso attraktiver ist so ein Ladesystem.“ Die Elektroautos mit ihrer derzeit noch begrenzten Reichweite seien vor allem für den Kurzstreckenverkehr in den Städten attraktiv. Für Post und andere Verteilungsdienste, auch für Pflegedienste. „Dafür ist diese Technologie ausreichend“, sagte Fehnle.

Ursprünglich waren in Döbeln vier Standorte für Ladestationen vorgesehen, Jetzt werden es erst einmal zwei. Wo sie errichtet werden, sei noch nicht festgelegt. Die Stadt habe 20 mögliche Standorte vorgeschlagen. „Sie sind öffentlich zugänglich. Wir werden zwei auswählen, die sinnvoll sind“, sagte Fehnle. Ein Aspekt schränkt die Standortauswahl etwas ein: In der Nähe muss sich ein Kabelverteiler der Stadtwerke befinden, damit die Station angeschlossen werden kann.

Auch über die Art der Ladestation ist zu entscheiden. Fehnle hält Schnellladestationen für sinnvoll. Sie schaffen es, den Akku eines E-Mobils in 30 Minuten zu etwa 80 Prozent aufzuladen. Mit einem Stückpreis von 25 000 Euro seien sie aber auch teuer. An anderen Stationen dauert der Ladevorgang dagegen mehrere Stunden.

„Wir werden den Strom auf jeden Fall nicht verschenken“, sagte Fehnle. Es gebe mehrere Systeme, die Energie abzurechnen. Zum Beispiel könnte das über ein Parkticket passieren. Oder über eine aufladbare Karte. „Ein bargeldloses System erscheint mir als das sinnvollste“, so der Geschäftsführer. Die Stadtwerke werden für die Ladenstationen einen extra Tarif einrichten, in dem wahrscheinlich auch Hoch- und Niedrigpreise zu Tag und Nachtstunden berücksichtigt werden.

Durch das Pilotprojekt wollen die Stadtwerke auch erste Erfahrungen mit den Ladestationen erwerben. Man denkt dabei auch weiter. „Es ist uns nicht bekannt, dass es in Döbeln bisher Elektroflotten gibt. Wenn eine Firma Bedarf anmeldet, dann können wir ihr Ladestationen an ihrem Standort aufbauen. Durch das Pilotprojekt haben wir dann das Know-how, auf Kundenwünsche einzugehen“, sagte Fehnle.

Die Elektromobilität könnte den Stadtwerken zwar ein neues Absatzfeld erschließen. Fehnle ist aber skeptisch, ob und wie schnell sich die neue Technologie durchsetzt wird. Bei der hauseigenen Flotte setzen die Stadtwerke auf eine andere Technologie: den kostengünstigen Erdgasantrieb. „“Wir fahren diese Fahrzeuge seit vielen Jahren. Die sind deutlich umweltfreundlicher als Benzin und Diesel und ausgereift“, sagte Fehnle. Am Autohof Heiterer Blick in Mockritz hat der Energieversorger eine Erdgastankstation. Pro Jahr werden etwa 1,6 Millionen Kilowattstunden abgesetzt, was etwa 124 000 Kilogramm Erdgas entspricht, die für etwa 2,5 Millionen Kilometer ausreichen. Der Vorteil von Erdgas: Die Reichweiten liegen heute schon zwischen 300 und 400 Kilometer – auch im Winter, sagte Fehnle. Und wenn das Erdgas zu Ende geht, kann bei Hybridfahrzeugen einfach auf Benzin umgeschaltet werden.

