Pilotenstreik schadet Dresdner Gastronomie

© dpa

Wenn Lufthansa nicht fliegt, bleiben auch in Dresden die Gäste weg. Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga Dresden warnt vor Ausfällen für Gewerbetreibende in der Stadt aufgrund des Pilotenstreiks. Konkret betroffen ist laut Dehoga-Chef Gerhard Schwabe das „Italienische Dörfchen“ am Theaterplatz. Drei Reisegruppen haben ihre Reservierungen storniert.

„In allen Fällen waren der Streik und damit einhergehende gestrichene Flüge Grund für die Stornierung, Umsatzeinbußen sind leider deutlich zu verzeichnen“, so Uwe Wiese, Chef des „Italienischen Dörfchens.“ Rund 6 600 Euro seien ihm durch die Lappen gegangen. Zwar hat Lufthansa ein Angebot für die Piloten vorgelegt, noch ist aber unklar, ob die Gewerkschaft Cockpit diesem zustimmt. Wegen der Auswirkungen in Dresden, fordert Schwabe eine „schnellere und verbindliche Einigung zum Wohle der Wirtschaft“. (SZ)

zur Startseite