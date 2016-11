Pilot bei Landung geblendet

Piloten geblendet Laußnitz. Der Pilot einer Passagiermaschine ist am Donnerstagabend beim Landeanflug auf den Dresdener Flughafen von einem Laserpointer geblendet worden. Nach ersten Ermittlungen haben Unbekannte offenbar aus dem Laußnitzer Orsteil Höckendorf im Bereich der Ottendorfer Straße auf den Jet gezielt. Der Pilot landete die zweistrahlige Maschine sicher, verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr aufgenommen.

Autodiebstahl gescheitert Bautzen. In der Nacht zu Donnerstag wollten Kriminelle im Ortsteil Kleinwelka einen BWM stehlen. Der 550 d stand auf einem Grundstück an der Glockengasse. Den Tätern gelang es nicht, den Motor zu starten. Vermutlich wurden sie gestört. Wie hoch der Schaden ist, den sie verursachten, wird der Eigentümer des Wagens von einer Fachwerkstatt überprüfen lassen. Kriminaltechniker konnten Spuren sichern.

Kompletträder entwendet Kamenz. In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte in Kamenz die Räder eines Mercedes gestohlen. Das Auto stand auf einem Firmengelände an der Straße Am Ring. Der Wert der vier Felgen samt Reifen bezifferte sich auf rund 5800 Euro.

Bauarbeiter bestohlen Radeberg. Zwei Bauarbeiter sind am Mittwoch in Radeberg bestohlen worden. Die Täter verschafften sich zwischen 7.30 und 16 Uhr Zutritt zu einer Baustelle an der Dresdener Straße und stahlen die Geldbörsen der beiden 37 und 40 Jahre alten Männer. Mit den Portemonnaies nahmen die Diebe diverse persönliche Dokumente sowie Bargeld mit. Den Stehlschaden konnten die Eigentümer noch nicht beziffern.