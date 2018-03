Pilgerweg droht ein Problem Wegen der neuen B 182 sollen die Wanderer anders laufen. Wie, das halten selbst Befürworter der Umgehungsstraße für falsch.

Hans-Jürgen Grübler, Stadtrat (FWG): „Kann man nicht eine kleine Unterführung bauen? Für Lurche geht so etwas doch auch." © - keine Angabe im huGO-Archivsys Hans-Jürgen Grübler, Stadtrat (FWG): „Kann man nicht eine kleine Unterführung bauen? Für Lurche geht so etwas doch auch."



Strehla. Die geplante Ortsumgehung in Strehla könnte zum Problem für Pilger werden. Nach Stand der Planungen sollen die Wanderer, die auf dem ökumenischen Pilgerweg unterwegs sind, künftig einen Umweg gehen (siehe Grafik*). Das sorgt für Missmut.

Bisher führt die von Osten kommende Pilgerroute aus der Innenstadt über die Leckwitzer Straße gen Westen. Die Ortsverbindung nach Leckwitz soll aber gekappt werden, wenn die neue Bundesstraße gebaut wird (SZ berichtete). Gekappt würde damit so auch die bisherige Pilgerroute.

Das missfällt selbst Umgehungs-Befürwortern wie dem Strehlaer Stadtrat Hans-Jürgen Grübler (FWG). Grübler verweist auf die kulturhistorische Bedeutung des jahrhundertealten Weges, der im Mittelalter eine wichtige Handelsstraße war und auch unter dem Namen „Via regia“ bekannt ist. Mit dem historischen Verlauf über den Höhenrücken hat das Auf und Ab, das sich durch die geplante Umverlegung infolge der Umgehungsstraße ergeben würde, nichts mehr zu tun, kritisiert Grübler. Das mindere auch die Attraktivität des Pilgerwegs, der auch touristische Bedeutung hat.

„Der Weg ist das Ziel“

Die Straßenplaner vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) verteidigen die Umverlegung. Unter anderem mit dem Argument, dass beim Pilgern der Weg das Ziel sei – und ein Umweg für Wanderer deshalb nicht so schlimm. Hans-Jürgen Grübler überzeugt das kaum. Schwerer wiegt da schon der Hinweis der Planer auf den Elbe-Mulde-Radweg. Der Radweg führt von Zaußwitz aus nach Strehla. An einem Ausbau der bisherigen Schotterpiste war zuletzt lange geplant worden. Dieses Jahr soll es nun endlich mit dem Bau losgehen. Vor allem die Nachbargemeinde Liebschützberg möchte, dass sich an dem Radwegverlauf durch eine künftige Strehlaer Ortsumgehung nichts ändert. Diesen Wunsch haben die Straßenplaner berücksichtigt und ein Querungsbauwerk vorgesehen, das eben auch die Pilger mit nutzen sollen.

Hans-Jürgen Grübler kann die Liebschützberger verstehen – und auch die Planer. Er sehe auch ein, dass eine zusätzliche Querung für Pilger auf Höhe der Leckwitzer Straße aus wirtschaftlichen Gründen kaum machbar sei. Grübler ist die geplante Umverlegung des Pilgerwegs dennoch zu rabiat. Der Strehlaer hat deshalb einen Alternativweg im Norden vorgeschlagen. Der würde ein Überqueren der Umgehung an einer Kreuzung nötig machen – was für Fußgänger durchaus gefährlich wäre. „Ideal wäre deshalb natürlich eine kleine Unterführung unter der Umgehung an der ursprünglichen Pilgerroute“, sagt Grübler. Und er merkt mit Augenzwinkern an: „Für Lurche geht so was doch auch.“

Aber selbst für so ein Loch müsste die Umgehungsstraße leicht angehoben werden, so die Straßenplaner vom Lasuv. Fürs Landschaftsbild sei das „nicht toll“. Versperren will sich das Lasuv dem Hinweis zum Pilgerweg jedoch auch nicht: „Das Thema ist erkannt.“ Ob es demnächst eine andere Lösung gibt als die bisher geplante Umverlegung, muss sich nun zeigen.

* In unserer Berichterstattung von Anfang Februar war eine Grafik zu sehen, die einen falschen Verlauf des Pilger- und Radweges zeigte. Wir bitten das zu entschuldigen.

