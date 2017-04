Pieschener Zentralwerk wird eröffnet

„Man hat uns gesagt, es wird groß. Und es ist groß geworden.“ So beschreibt Lutz Schneider das Projekt Pieschener Zentralwerk. Er ist Geschäftsführer der Genossenschaft, die eigens für die Sanierung der einstigen Druckerei zwischen Riesaer und Heidestraße gegründet wurde. Seit Herbst 2015 sind auf 7 000 Quadratmetern 22 Wohnungen, 66 Ateliers und Gewerberäume und ein soziokulturelles Zentrum entstanden. Die Räume wurden nur so weit hergerichtet, dass sie nutzbar sind. Entsprechend gering ist die Miete: Für die Wohnungen müssen 4,20 Euro kalt pro Quadratmeter bezahlt werden; in den Ateliers sind es 4 bis 5,20 Euro. Mit einigen Monaten Verzögerung wird das Zentralwerk am kommenden Freitag offiziell eröffnet.

Teile des Komplexes sind zwar bereits bezogen. Trotzdem wollen sich alle Mieter zum Abschluss dieses „großen“ Projektes präsentieren. Deswegen wird am 7. Mai ein Tag der offenen Tür veranstaltet. Ab 11 Uhr können Interessierte das ganze Areal erkunden. (SZ/sag)

zur Startseite