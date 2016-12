Pieschener stimmen für Bauverbot für Töberich

Regine Töberich © Sven Ellger

So eindeutig wie im Neustädter Ortsbeirat am Montagabend fiel das Votum am Dienstag bei den Pieschener Politikern nicht aus. Doch mit einem knappen Vorsprung sprach sich auch das Gremium im Dresdner Norden für die Verlängerung der Veränderungssperre aus. Demnach soll Regine Töberich bis Mai 2018 nicht auf ihrem Grundstück in der Leipziger Vorstadt aktiv werden dürfen. Letztlich muss der Stadtrat darüber entscheiden, bekommt aus den anderen Gremien aber eindeutige Signale.

Erstmals wurde die Sperre im Mai 2015 verhängt, kurz nachdem die Investorin ein Stück des Elberadwegs wegbaggern ließ. In der Zwischenzeit hat die Stadt einen Bebauungsplan zum „Elbeviertel“ genannten Wohngebiet aufgestellt. Jetzt müssen noch Gutachten ausgewertet und die Vorlage öffentlich ausgelegt werden. Bis Mai 2017 wäre das nicht zu schaffen, deswegen die Verlängerung. (SZ/sag)

