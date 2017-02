Pieschener Schrauben für Kanada Ein Laden trotzt allen Widrigkeiten. Sogar in Übersee sind Kliemanns Eisenwaren gefragt.

Lolita Kliemann kann auch Männern helfen. Als Inhaberin des Eisenwarenladens auf der Oschatzer Straße ist sie Ansprechpartnerin für Probleme aller Art. „Es waren auch schon Männer hier, die mir einen kaputten Rasierapparat auf den Tisch legten. Den konnte ich natürlich nicht reparieren, aber ihnen zumindest sagen, zu wem sie gehen können“, berichtet die Gorbitzerin.

Als Kliemann 2007 das Eisenwarengeschäft auf der Oschatzer Straße übernahm, war das eher ein Zufall. Damals suchte sie eine neue Aufgabe und Klaus Hielscher, dem das Geschäft seit mehr als 29 Jahren gehörte, einen neuen Besitzer. Die beiden lernten sich kennen, sie wurde für ein Dreivierteljahr Lehrling und anschließend dessen Nachfolgerin. Zuvor hatte die Diplom-Ingenieurin bereits in einem Eisenwarengeschäft gearbeitet und war Filialleiterin einer Firma für Sicherheitstechnik.

Kliemann führt den heute 110 Jahre alten Laden allein. Das ist es, was die Arbeit für sie so vielseitig macht. Die Geschäftsfrau kümmert sich um den Einkauf der Waren, die Dekoration der Schaufenster, den Verkauf – einfach alles. „Es war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Jeder Tag ist anders, ich habe einfach immer Spaß“, sagt Kliemann freudig. Konkurrenz gibt es so gut wie keine. Der Eisenwarenladen führt ein so spezielles Angebot, dass die Kunden aus Pirna, Moritzburg oder Freiberg kommen. Kliemann erinnert sich sogar an einen Mann, der in Kanada ein Haus bauen wollte, dem aber einige spezielle Schrauben fehlten. Kurzerhand beauftragte er seinen Vater, die benötigten Teile im Eisenwarenladen zu kaufen und beim nächsten Besuch mitzubringen. Auch aus Tschechien kommen Kunden, meist um bestimmte Maschinen zu kaufen, die in Deutschland günstiger sind. Im Angebot sind Schrauben in allen Größen und Formen und alle möglichen Bauutensilien.

Manchmal kommen ältere Kunden in den Laden, die schon als Kinder mit ihren Eltern dort einkauften. In vielen Fällen nicht einmal, weil sie etwas brauchen. Sondern um zu sagen, wie sehr sie sich freuen, dass das Geschäft noch existiert.

