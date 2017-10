Pieschener fordern Grundschulplätze Der Schulnetzplan wird derzeit in den Ortsbeiräten vorgestellt und teils stark kritisiert.

Eine neue Oberschule, ein Gymnasium und eine Grundschule haben die Pieschener in diesem Schuljahr schon erhalten. Doch das ist den Politikern noch nicht genug. Gerade den Bedarf an Grundschulplätzen sehen sie auf Dauer nicht gedeckt und forderten im vergangenen Ortsbeirat deshalb eine Änderung im Schulnetzplan.

So hatte die Stadt geplant, dass die jetzige Außenstelle des Förderzentrums Makarenko auf der Konkordienstraße künftig von der Robinsonschule für geistig Behinderte genutzt werden soll. Die Einrichtung will den aktuellen Standort an der Schweizer Straße aber gar nicht verlassen. Die Pieschener Ortsbeiräte schlagen deshalb vor, perspektivisch die 8. Grundschule um zwei Züge zu erweitern. Diese ist mit zwei Klassen pro Jahrgang auf dem Grundstück an der Konkordienstraße untergebracht.

Die Neustädter Ortsbeiräte nutzten die Besprechung des Schulnetzplans, um sich für die Natur- und Umweltschule einzusetzen. Die Freie Grundschule erhält wegen eines laufenden Gerichtsverfahrens kein Geld. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) soll sich nun dafür stark machen, dass die Sächsische Bildungsagentur die Schule dauerhaft anerkennt. Sollte es Engpässe geben, setzen sich die Politiker dafür ein, dass die Stadt der Schule finanziell aushilft.

Auch in anderen Gremien gibt es Kritik und Wünsche. Welche in den Schulnetzplan aufgenommen werden, muss letztlich der Stadtrat entscheiden. Nach aktuellen Planungen sollen bis 2022 acht neue Schulen gegründet werden: drei Gymnasien, drei Oberschulen und zwei Grundschulen.

