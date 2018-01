Pieschen bekommt einen neuen Park Mitte dieses Jahres sollen die Arbeiten an der Gehestraße beginnen. Bei der Gestaltung durften die Bürger mitreden.

Mit den Kindern auf den Spielplatz gehen, sich auf dem Trimm-Dich-Pfad fit halten oder einfach nur in der Sonne liegen – während vielerorts Grünflächen verschwinden, soll Pieschen einen neuen Park an der Gehestraße bekommen. Die Vorbereitungen sollen noch Mitte dieses Jahres beginnen. Bei der Gestaltung des Grünzuges zwischen Bahndamm und Erfurter Straße durften die Anwohner mitreden. Welche Wünsche aus der Bürgerwerkstatt im September 2016 in die Pläne aufgenommen wurden, erfuhren die Pieschener Dienstagabend. Da wurde die Entwurfsplanung im Rathaus auf der Bürgerstraße vorgestellt.

„Es wurden viele Wünsche geäußert“, sagt Achim Hofmann vom Stadtplanungsamt. „Die alle auf dem kleinen Raum unterzubringen, ist sehr ambitioniert.“ 550 Meter lang und 30 Meter breit ist die Brachfläche, die früher von der Deutschen Bahn genutzt wurde. Trotz des Platzproblems habe die Stadt viele Anregungen aufnehmen können, sagt Hofmann. Unter anderem, weil die Fläche in mehrere Abschnitte mit verschiedener Nutzung unterteilt wurde.

An der Ecke zur Erfurter Straße sollen exotische Bäume wie der Japanische Schnurbaum gepflanzt werden. Außerdem werden Wege angelegt und Bänke aufgestellt. Das denkmalgeschützte Backsteinhaus bleibt erhalten. Wie es künftig genutzt wird, ist noch unklar. An den ersten Abschnitt schließt sich der Teil des Parks an, der vor allem als Treffpunkt genutzt werden soll – auch für die Schüler des benachbarten Campus, der derzeit im Bau ist. Dort will die Stadt zwei Tischtennis-Platten sowie einen Kicker aufstellen.

Auf der dritten Teilfläche ist ein Bürgergarten geplant. Auch die Galerieräume des Vereins Geh8 bleiben bestehen. Neben dem Gebäude sollen Spielgeräte aufgestellt werden. Ein Trimm-Dich-Pfad, ein Grillplatz und eine Boule-Fläche sind geplant. Im fünften Abschnitt will die Stadt unter anderem ein Rodeltal anlegen. Im Bereich des Bahndamms soll ein naturnaher Raum entstehen, der nur selten gemäht wird.

Nur wenige Wünsche konnten keine Beachtung finden. So ist der Pavillon, der derzeit auf dem Gelände steht, nicht mehr zu retten. Recht machen konnte es die Verwaltung dennoch nicht allen. Sorgen hatten die Anwohner vor allem wegen der geplanten Grillstelle. Die sei zu nah an der Wohnbebauung. Beschwerden wegen Lärm seien da vorprogrammiert. Doch es gab auch Lob für die Pläne.

Sie sollen bereits ab diesem Sommer umgesetzt werden. Zunächst müssen Gebäude abgerissen und Versorgungsleitungen verlegt werden. Ab Ende des Jahres baut dann zunächst das Straßenbauamt den Geh- und Radweg zum Schulcampus. Danach soll bis 2020 Pieschens neuer Park angelegt werden. Rund 1,2 Millionen Euro stehen dem Grünflächenamt davon zur Verfügung. Etwa 80 Prozent davon sind Europäische Fördermittel. Der Rest sind Eigenmittel, die schon bereitstehen.

