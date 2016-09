Pierre hat den Dreh raus Wie ein junger Neu-Görlitzer auf den Leierkasten kam, und warum Weißwasser dafür nicht das richtige Pflaster war.

zurück Bild 1 von 2 weiter Das passt zum Görlitzer Gründerzeithaus: Pierre Pilz mit Drehorgel und Hut in der Krölstraße. Der 24-Jährige hat die Liebe zum Leierkasten in Berlin entdeckt. Die Töne pfeifen durch kleine Löcher in einer Papierrolle (kl. Bild). Fotos: Pawel Sosnowski © pawel sosnowski/80studio.net Das passt zum Görlitzer Gründerzeithaus: Pierre Pilz mit Drehorgel und Hut in der Krölstraße. Der 24-Jährige hat die Liebe zum Leierkasten in Berlin entdeckt. Die Töne pfeifen durch kleine Löcher in einer Papierrolle (kl. Bild). Fotos: Pawel Sosnowski



Wenn er aus dem letzten Loch pfeift, denkt Pierre Pilz einfach an die Zukunft. Welche Rolle nehme ich als nächstes? Dann öffnet er eine Schublade im unteren Teil seines Holzkastens und schnappt sich eine kleine Rolle, zehn Zentimeter Durchmesser, zwanzig Zentimeter hoch. Die legt er oben in eine Kuhle, zieht den Papierstreifen von der Rolle und fädelt die Spitze in eine Spuhle ein. Sofort werden jede Menge neuer Löcher auf dem Papierstreifen sichtbar, akkurat aufgereiht, mal zwei Löcher nebeneinander, mal drei, vier oder auch zehn – dann wird es ganz schön laut, wenn der junge Mann kurbelt. Denn durch jedes Loch pfeift ein Ton, und ein halber Meter voller Löcher klingt dann entweder wie ein Berliner Gassenhauer aus den 1920er Jahren, wie eine Operettenmelodie oder auch wie ein Rock’n’Roll-Klassiker von Bill Haley.

Pierre Pilz gehört zu einer seltenen Spezies. Er ist erst 24 Jahre alt und dreht doch gerne die Zeit um 100 Jahre zurück – und das im eigentlichen wie im übertragenen Sinn. Denn seine große Liebe gehört der Drehorgel. Wenn gutes Wetter ist, geht er sonnabends zu seiner Großmutter, die in der Krölstraße wohnt, zieht sich eine schwarze Weste an, die mit etlichen goldfarbenen Ansteckern verziert ist, unter anderem mit dem Motiv der Görlitzer Stadthalle; je nach Temperatur draußen nimmt er einen Strohhut oder einen Zylinder von der Hutablage und schnappt sich sein Instrument, das er aus Platzgründen bei der Oma deponiert hat. Sonnabend ist Drehorgeltag, und dann ist Pierre Pilz von vormittags bis zum späten Nachmittag in der Stadt unterwegs, die so gut zu seinem Hobby passt, das er vor drei Jahren in Berlin entdeckt hat. Dort ist er zufällig in eine große Drehorgel-Parade, ja, wirklich: hineingeraten. An die 100 Leierkastenmänner und -frauen zogen durch die Straßen der Hauptstadt, und eine Frau pickte ihn aus der Zuhörerschar heraus: „Du siehst aus wie jemand, der ein Händchen dafür hat.“ Tja, erzählt Pierre Pilz, da war „die Bärbel“ für einige Stunden ihren Leierkasten los, und er kurbelte und kurbelte. „Ich weiß eigentlich nach ein paar Tönen, wie schnell ich kurbeln muss, damit es gut klingt“, sagt der junge Mann, der seinen Alltag als Helfer in der Bibliothek der Hochschule verbringt.

Völlig neu waren ihm diese eigenartigen Instrumente aus einer vergangenen Zeit aber nicht. Schon in Weißwasser, wo er bis vor sechs Jahren mit seinen Eltern lebte, hörte er die romantischen Pfeifen als Kind bei Straßenfesten. „Aber das hatte ich völlig vergessen, bis ich die Leierkästen in Berlin sah.“ Mechanische Geräte, Musik und alte Sachen hatten es ihm schon als Junge angetan. Das wirkte wohl auf manche Schulkameraden etwas schräg, die mit ihm in der Neubauwelt der einstigen Industriestadt aufwuchsen. „Du mit deinem alten Plunder“, sagten die meisten etwas verächtlich. Kindheitserinnerungen.

Görlitz passt da viel besser. Auch hier gab es vor 100 Jahren einen regelrechten „Drehorgel-Boom“, und das lag gewiss auch daran, dass sich die Stadt damals der Hauptstadt Berlin sehr verbunden fühlte, nicht zuletzt wegen der vielen Pensionäre, die es zunehmend wegen der hohen Lebensqualität zu günstigen Preisen in die schöne Stadt an der Neiße zog. Drehorgeln waren damals ein Mittel, Musik „unters Volk zu bringen“ erzählt Pierre Pilz, der natürlich längst Mitglied bei den „Internationalen Drehorgelfreunden Berlin“ ist und deren Vereinszeitschrift „Der Leierkasten“ bekommt, wo allerlei Wissenswertes über diese wunderlichen Geräte und ihre kulturgeschichtliche Bedeutung zu erfahren ist. Zum Beispiel das: Berühmte Komponisten wie Paul Lincke hatten großes Interesse daran, ihre Lieder schnell auf die Walze zu bringen, damit sie überall gehört werden können. Nur so wurde Paul Linckes „Berliner Luft“ so berühmt und auch von all jenen gesungen, gesummt und gepfiffen, die sich einen Operettenbesuch in Berlin nicht leisten konnten. Denn 1904, als der berühmte Komponist das Lied schrieb, gab es noch kein Radio, das schöne Lieder zu echten „Hits“ hätte machen können.

Dementsprechend kamen die Leierkastenmänner in die Krise, als in den 1930er Jahren fast jeder Haushalt seinen „Volksempfänger“ bekam. Eine Renaissance gab es nach dem Krieg auch in Görlitz, als viele Menschen versuchten, sich ein kleines Zubrot zu verdienen.

Das mit dem Zubrot klappt heute aber nicht wirklich gut. „Ich müsste schon sehr lange leiern, um das Geld für meine Drehorgel einzuspielen“, sagt Pierre Pilz. Die hat er beim einzigen Drehorgelbauer in Ostdeutschland gekauft, bei Axel Stüber in Berlin. Neu kostet so ein Modell mit zwanzig verschiedenen Tönen etwa 2 000 Euro, erzählt Pilz. Seine Orgel ist etwa zwanzig Jahre alt und war entsprechend günstiger, als er sie gekauft hat. Aber auch die Musik kostet Geld. Etwa 65 Euro kostet eine Walze, und er hat zurzeit 25 davon „Ich will ja nicht immer dasselbe spielen.“ Vier Stücke bis acht Stücke sind auf so einer Walze, die er übrigens nicht aus Berlin bezieht, sondern aus Süddeutschland. Dort sind mehrere Drehorgel- und Walzenhersteller angesiedelt. Und dort klingt die Musik auch anders als in Berlin, sagt Pierre Pilz. Weicher, nicht so durchdringend, wie das damals am Alexanderplatz in Berlin wohl nötig war.

Eine Walze hat er sich sogar eigens herstellen lassen. Das heißt: Er hat drei Musikstücke zu Edi Hoffmann nach Pfullendorf geschickt, und der hat die Stücke so arrangiert, dass sie in ein Schema von zwanzig Tönen passen. Das Görlitz-Lied hat er jetzt exklusiv und das Oberlausitz-Lied. Nur das Schlesierlied brauchte Edi Hoffmann nicht neu zu setzen. Das hatte er schon im Repertoire. Wenn ihm danach ist, singt Pierre Pilz auch zur Musik. Und wenn er dann am Postplatz im Sonnenschein kurbelt und singt „Ich wollt’, ich wär’ ein Huhn“, dann fangen manche Passanten unwillkürlich an, mit zu wippen und zu schwingen.

zur Startseite