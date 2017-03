Pierburg macht Wind Das Spezialgerät ist Bestandteil des Brandschutzkonzeptes von Pierburg. Mit ihm können große Räume entlüftet werden.

Der Werkleiter von Pierburg Peter Geißler (links) hat an die Harthaer Feuerwehr eine Druckluftbelüftungsanlage übergeben. Wehrleiter René Greif (rechts) wünscht sich noch mehr Betriebe, die die technische Ausrüstung der Feuerwehr unterstützen. © Dietmar Thomas

Jetzt hat die Harthaer Gemeindefeuerwehr eine Druckluftbelüftungsanlage. Sie kommt zum Einsatz, wenn große Räume schnell entraucht werden müssen. „Das Spezialgerät muss man sich wie eine große Windmaschine vorstellen, die über eine Wasserturbine mit 22 PS angetrieben wird“, sagte Peter Geißler, Werkleiter von Pierburg.

Die Druckbelüftungsanlage sei eine notwendige Anschaffung, um das Brandschutzkonzept des sächsischen Pumpenwerkes zu erfüllen, so Geißler. Pierburg habe sich daher entschlossen, die Anlage im Wert von 5 000 Euro anzuschaffen und der Harthaer Feuerwehr als Dauerleihgabe zu übergeben, sagte der Werkleiter. Das Spezialgerät, das auch im Explosionsbereich, zum Beispiel beim Austritt von Gasen, zum Einsatz kommen kann, hat schon jetzt einen festen Platz auf einem der Fahrzeuge der Wehr. In den nächsten Tagen und Wochen werden sich die Kameraden mit ihr befassen und sie kennenlernen. „Wir hoffen, dass dieses Gerät nur bei Übungseinsätzen genutzt werden muss und nicht bei wirklichen Bränden“, so Geißler. Er freut sich, dass einige Mitarbeiter von Pierburg ehrenamtliche Feuerwehrleute sind. (je)

