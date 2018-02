Pieprz-Backwaren kommen künftig aus der Sächsischen Schweiz

Hoyerswerda. Die Zeiten der Produktion größerer Stückzahlen an Backwaren in der Stadt sind vorbei. Hatte bereits 2010 die Bäckerei Heberer im Industriegelände die Erzeugung eingestellt, wird die Pieprz-Produktionshalle im Gewerbegebiet Nardt künftig zum Umschlagplatz. Nach der Insolvenz der Bäckerei Pieprz GmbH & Co. KG übernimmt die neu gegründete Jana Backwaren Vertriebsgesellschaft die Immobilien und nach Angaben von Insolvenzverwalter Frank-Rüdiger Scheffler auch „einen Großteil der Arbeitsplätze“. Allerdings wird eben in Nardt nicht mehr gebacken.

Hinter der neuen Gesellschaft steht die Familie Arko, die in der Sächsischen Schweiz die Landbäckerei Schmidt betreibt, genauer gesagt die Geschwister Nicole und John Albrecht Arko. Die Landbäckerei mit rund 30 Filialen produziert seit 2014 in einem Neubau im Gewerbegebiet Leupoldishain in der Nähe von Königstein. Von dort aus werden künftig auch die sechs Pieprz-Filialen in Hoyerswerda sowie eine weitere in Schleife beliefert. Im Zuge der Insolvenz waren schon Filialen in Torno, in Weißwasser und der Werksverkauf in Nardt geschlossen worden. Frank-Rüdiger Scheffler sagt, strategische Pläne der neuen Inhaber sähen „den Erhalt und Ausbau des Snack-Angebotes in der Filiale an der B 97 sowie der Eisproduktion und des -verkaufs in allen bisherigen Filialen vor.“

Dabei soll der in Hoyerswerda seit 1970 für Backwaren stehende Name Pieprz erhalten bleiben, jedoch sagt John Albrecht Arko mit Hinweis auf die Belieferung aus der Sächsischen Schweiz: „Streng genommen ist demnach in der Zukunft nicht mehr Pieprz drin, wo Pieprz drauf steht.“

Er und seine Schwester begründen die Übernahme mit einem hoch motivierten sowie fachkundigen Team, einem treuen Kundenstamm sowie der guten Lage und Anbindung der Filialen samt deren hochwertiger Ausstattung. „Zudem sehen wir viele Parallelen in puncto Firmenphilosophie.“ Das betreffe die Wertschätzung der Produkte, Liebe zum Handwerk und den ausgeprägten Servicegedanken. (red/MK)

zur Startseite