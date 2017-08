Pienner Straße in Tharandt ist dicht Bauarbeiten sorgen für Behinderungen in der Forststadt. Das Wochenende wird für Autofahrer in der Stadt schwierig.

© Symbolbild/Marko Förster

Wegen Bauarbeiten wird die Pienner Straße in Tharandt an der Kreuzung zur Dresdner Straße ab Freitag, 16 Uhr, bis einschließlich Sonnabend, 16 Uhr, voll gesperrt. Lediglich Buslinien und dem Rettungsdienst wird die Durchfahrt gewährt. Wie die Stadtverwaltung Tharandt mitteilt, muss die Enso das Pumpwerk am Schloitzbach wieder elektrisch anschließen. Dafür ist die Sperrung notwendig. Der Abwasserkanal wurde in den vergangenen Wochen so umverlegt, dass er quer durch den Schloitzbach verläuft. Dies war erforderlich, weil der Kanal zuvor durch den Bachlauf führte und sich bei Hochwasser Schwemmgut am Kanal anstaute. Das führte 2013 zu Überschwemmungen. Damit dies nicht mehr passiert, wurde der Abwasserkanal für 223 000 Euro von der Firma Drebau aus Kleinopitz umverlegt. (SZ/ves)

