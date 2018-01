Pickup-Brand wirft viele Fragen auf Ein gestohlenes Auto stand am Sonntag in Rammenau in Flammen. Möglicherweise wurde es zuvor bei Straftaten benutzt.

Die Feuerwehr in Rammenau konnte den Totalschaden nicht mehr verhindern. Wurde der in Ottendorf gestohlene Transporter auch in Ullersdorf eingesetzt und für den spektakulären Raub in Weißig benutzt? © News5

Rammenau. Als am Sonntagvormittag die Polizei vor der Tür stand, war der Ottendorfer Stephan Hilgarth natürlich zunächst erschrocken. Und eigentlich konnte er auch gar nicht so richtig glauben, was die Beamten da erzählten: Sein gut 20 Jahre alter amerikanische Ford F 250 sei gestohlen worden.

Dabei hatte der Ottendorfer den bulligen Pickup schon im Sommer auf dem Parkplatz eines Firmengeländes an der Schutterwälder im Gewerbegebiet von Ottendorf-Okrilla abgestellt, „und das ohne funktionierende Bremsen“. Dass die Polizei ihm Sonntagvormittag nun berichtete, der Wagen sei auf einem Feldwege an der Verbindungsstraße zwischen Goldbach und Rammenau nahe des dortigen Gewerbegebietes gefunden worden, also gut 30 Kilometer entfernt, konnte Stephan Hilgarth nur kopfschüttelnd kommentieren: „Ich kann mir nicht vorstellen, wie man damit so weit fahren konnte, ohne Bremsen.“

Offenbar hatten das die Diebe letztlich auch bemerkt; die in Ottendorf auch noch einen abgestellten Hyundai aufgebrochen, diverse Werkzeuge gestohlen und die Batterie eines Lkw mitgenommen hatten. Und damit laut Polizei rund 12 000 Euro Beute machten. Oder war ihnen in Rammenau der Sprit ausgegangen? Der Fall wirft eine Menge Fragen auf, um die sich die Ermittler jetzt kümmert, wie Polizeisprecher Thomas Knaup erläutert. War der gestohlene Geländewagen beispielsweise auch an einer Sachbeschädigung beteiligt, die Sonntagvormittag aus dem Radeberger Ortsteil Ullersdorf gemeldet wurde? Unbekannte hatten hier an der Straße „Zum Weißiger Kirchsteig“ ein Geländer durchgeflext und niedergewalzt. Reifenspuren eines Fahrzeugs führten vom Gelände des Golfplatzes auf einen befestigten Weg. Und rollte das Fahrzeug am Ende sogar weiter zum Gewerbegebiet in Dresden-Weißig, wo Unbekannte am frühen Sonntagmorgen mit Hilfe eines kurz zuvor ebenfalls gestohlenen Radladers die Eingangsscheiben des Obi-Baumarktes durchbrochen hatten, um dort dann den Geldautomaten aus der Wand zu reißen? Offen ist auch, warum die Täter den Ford in Rammenau nicht einfach nur abstellten und türmten, sondern das Auto komplett ausbrannte. Zeugen hatten gegen 8 Uhr morgens das brennende Auto bemerkt, und die Rammenauer Feuerwehr konnte die aus dem Motorraum schlagenden Flammen dann auch relativ schnell löschen. Wie es zu dem Feuer kam, ob also die Diebe den Brand gelegt hatten, um Spuren zu verwischen oder ob es sich um einen technischen Defekt handelt, wird derzeit noch ermittelt.

Stephan Hilgarth hat jedenfalls eine Belohnung von 2 000 Euro ausgesetzt. Er hofft auf Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen könnten, sagt er: „Wir hoffen, dass jemand etwas gesehen hat, das Auto ist ja recht auffällig.“ (SZ/JF mit News5)

zur Startseite