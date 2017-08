Picknick mit Blasorchester Im Findlingspark Nochten spielt am Samstag das Jugendblasorchester „Lesnica“ bei Kaffee und Kuchen auf. Diese und andere Veranstaltungen bietet der SZ-Veranstaltungskalender unter sz-veranstaltungskalender.com.

Auf einer Picknickwiese im Findlingspark Nochten spielt am Samstag das Jugendblasorchester „Lesnica“. © SZ-Archivfoto: André Schulze

Boxberg/O.L. Am Samstag, den 19. August lädt das Jugendblasorchester „Lesnica“ aus Polen zu einem besonderen Konzert in den Findlingspark Nochten. Auf einer Picknickwiese wird eine Mischung aus Klassik, Jazz, Radiohits und Filmmusik präsentiert werden. Und wie es sich für ein Picknick gehört, wird es in der Parkstraße 7 in Boxberg/O.L. zusätzlich Kaffee und Kuchen geben. Auch an die jüngsten Besucher wurde gedacht, denn für die Kinder steht eine Tobewiese mit Spielmobil, Hüpfburg sowie der Wüstenspielplatz des Findlingsparks zur Verfügung. Einlass ist bereits ab 10 Uhr, das Konzert beginnt um 14 Uhr. Zugang zur Veranstaltung erhalten Besucher zum normalen Parkeintrittspreis von 6 Euro, für Kinder fallen nur 2 Euro an. Gruppen ab 15 Personen zahlen pro Person nur 5 Euro.

Das Konzert des polnischen Jugendblasorchesters „Lesnica“ gehört zu den zahlreichen Veranstaltungen, die im SZ-Veranstaltungskalender für den Raum Görlitz und die ganze Oberlausitz angezeigt werden. Unter www.sz-veranstaltungskalender.com bekommen Sie einen Überblick darüber, was in der Region los ist. Übrigens: Veranstalter können dort kostenlos ihre eigenen Events einstellen. Vorbeischauen lohnt sich.

zur Startseite