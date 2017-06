Picknick in Weiß und andere Sommer-Highlights Das Barockschloss Rammenau hat in den Ferien Angebote für Große und Kleine.

Im vergangenen Jahr war der Picknickkorb gut gefüllt, als sich die Schloss-Mitarbeiterinnen Birgit Röke (r.) und Steffi Westerkowsky im Park niederließen. Das erste Rammenauer „Picknick in Weiß“ kam bei den Besuchern sehr gut an. Deshalb findet es in diesem Jahr am 30. Juli zum zweiten Mal statt. © Archivfoto: Steffen Unger

Sechs Wochen Ferien in Sachsen. Man muss nicht unbedingt weit wegfahren, um etwas zu erleben. Das Barockschloss Rammenau wartet im Juli mit mehreren Highlights auf – für Ferienkinder, aber auch für Erwachsene. Ein Überblick.

Für kleine Entdecker: Mit einem Promi aus dem Geschichtsbuch unterwegs

Für alle Ferienkinder, die (noch) nicht im Urlaub sind, bietet das Barockschloss im Juli jeden Mittwoch 11 Uhr – also am 5., 12., 19. und 26. Juli – eine Kinderschlossführung an. Gemeinsam geht es auf Entdeckungsreise durch das Schloss und die Barockanlage. Dabei gibt es Wissenswertes über das Leben und die Arbeit auf einem ehemaligen Rittergut zu erfahren. Geführt werden die kleinen Entdecker von einer echten historischen Persönlichkeit – man darf gespannt sein.

Diese besonderen Führungen sind für Kinder ab sechs Jahren geeignet. Zum Schlosseintritt von 2,50 Euro, den Kinder zahlen müssen, kommt ein Euro für die Führung. Der wird Kindern erlassen, die den Bischofswerdaer Ferienpass vorzeigen können. Doch egal, ob mit oder ohne Ferienpass, in jedem Fall ist es wichtig, sich vorab im Schloss anzumelden.

Für Nachtschwärmer: Begegnungen mit früheren Schlosseigentümern

Die Möglichkeit zu einer ganz besonderen Führung durch das Schloss bietet sich am Abend des 28. Juli ab 19 Uhr. Dann lädt das Schlossteam zur Nachtführung ein. Nach einer Stärkung aus der Gesindeküche mit rustikalen Speisen beginnt eine Führung in abendlicher Stimmung. Nicht nur die einstigen Besitzer des Schlosses erwachen dabei zum Leben – es müssen auch Aufgaben bewältigt werden, denn der Gutsverwalter heuert neues Gesinde an. Und vielleicht gibt sich auch der Teufel im Schloss die Ehre. Karten zur Nachtführung erhält man für 25 Euro. Enthalten sind ein Getränk sowie ein rustikales Essen. Um Reservierung wird auch hier gebeten.

Für Genießer: Picknick in Weiß im Schlosspark

Nach dem großen Zuspruch im vergangenen Jahr bietet sich am 30. Juli in der Zeit von 11 bis 14 Uhr zum zweiten Mal die Möglichkeit zu einem Picknick im Schlosspark. Gemeinsam mit der ganzen Familie heißt es Picknickkorb und Decke schnappen und los geht es zum Sonntagsausflug auf die Wiese. Die Schlossgastronomie bietet kleine Snacks und Getränke an, um den Picknickkorb wieder aufzufüllen. Historische Spiele der Barockzeit bieten Spannung und Abwechslung und auch die Barocktänzer der Gruppe Les danseurs de Sans, Souci werden wieder für kurzweilige Unterhaltung im barocken Kostüm sorgen. Unter dem Motto „Picknick in Weiß“ werden die Besucher gebeten, sich entsprechend zu kleiden. Für diese Veranstaltung wird nur der Eintritt in die Schlossanlage erhoben – für Erwachsene fünf Euro, ermäßigt 2,50 Euro. Kinder bis fünf Jahre und Geburtstagskinder haben freien Eintritt. Bei schlechtem Wetter muss das Picknick leider ausfallen.

Für Kunstfreunde: Bilder im Kavaliershaus

Unabhängig von besonderen Veranstaltungen ist das Barockschloss Rammenau immer einen Besuch wert. In den Ferien ist es täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Selbst, wer meint, das Schloss zu kennen, wird immer wieder Neues entdecken. Vor wenigen Wochen erst wurden in zwei weiteren historischen Salons, dem Vogelzimmer und dem benachbarten Kornblumenzimmer, die Restaurierungsarbeiten abgeschlossen.

Und auch ein Besuch des Kavaliershauses, dem Platz für wechselnde Ausstellungen, lohnt sich. Dr. Matthias Trauzettel aus Burkau gibt einen Einblick in sein künstlerisches Schaffen. Impressionen von Reisen hielt er mit Pastell, Aquarell und Zeichenstift fest – Naturszenen, Stadtansichten, Dorfbilder. Die Besucher dürfen sich auf einen Exkurs freuen, der von der Insel Rügen bis nach Tirol führt und der auch unsere Oberlausitzer Heimat mit einbezieht. Die Ausstellung kann man bis zum 10. August besichtigen. (SZ)

Reservierungen unter Telefon 03594 703559 oder an rammenau@schloesserland-sachsen.de

