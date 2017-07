Picknick im Schloss Mit Korb und Decke können Besucher die Barockanlage in Rammenau am Sonntag erleben. Vorausgesetzt, der Dresscode stimmt.

Nur die Kammerzofen tragen zum Picknick am Sonntag grün – auf dem Foto sind die Schlossmitarbeiterinnen Kathrin Glawion (links) und Mareen Tzschoppe zu sehen. © Rocci Klein

Ganz in Weiß. Nicht mit einem Blumenstrauß, wie es Roy Black besang, dafür mit einem Picknickkorb kann man am Sonntag in der Schlossanlage in Rammenau ein paar schöne Stunden erleben. Zum zweiten Mal ist „Picknick in Weiß“ angesagt. Bei der Premiere im vergangenen Jahr kamen 160 Gäste. „Wir waren überrascht“, blickt Schlossleiterin Ines Eschler zurück. Deshalb folgt am 30. Juli von 11 bis 14 Uhr eine Neuauflage.

Wer möchte, kann es sich am Sonntag bei dem Familienausflug auf einer mitgebrachten Decke auf der Wiese im Meierhof bequem machen. Oder aber sich einen der Tische bestellen. Einige wurden bereits reserviert. Für Unterhaltung sorgt auch in diesem Jahr die Gruppe Les danseurs de Sans, Souci. Die Barocktänzer sind längst Stammgäste im Barockschloss Rammenau, haben bereits etliche Höhepunkte mitgestaltet. An diesem Sonntag widmen sie sich der Frage, wie man einst gepicknickt hat, was die Herrschaften in den Park mitzunehmen pflegten, was auf der Decke „aufgetafelt“ und wie gespeist wurde. Auf unterhaltsame Art geben die Barocktänzer damit Einblick in vergangene Zeiten und sie führen auch diesmal Barocktänze vor. An Spieltischen mit historischen und aktuellen Brettspielen werden Gewinner gesucht. Für Kinder ab sechs Jahre ist ein Quiz vorbereitet. Für die Suche nach den versteckten Fragen gibt es ein kleines Geschenk.

Mit Snacks und Getränken der Schlossgastronomie lässt sich der Picknickkorb jederzeit wieder auffüllen. Gemäß dem Motto „Picknick in Weiß“ sollten die Gäste entsprechend gekleidet sein. „Wir freuen uns darauf und hoffen auf schönes Wetter“, sagt Ines Eschler. Bei Regen muss die Veranstaltung leider ausfallen. Eine Schlechtwettervariante gibt es nicht. „Wir könnten dann einfach nicht die Atmosphäre bieten, die das Picknick ausmacht“, begründet die Schlossleiterin. Und noch eine Einschränkung gibt es. Im vorigen Jahr konnten sich die Gäste des Picknicks im ganzen Park bewegen. Das ist diesmal wegen Pflegearbeiten an dem alten Baumbestand leider nicht möglich. Der Park ist vorübergehend gesperrt. Der guten Laune im Meierhof tut das aber gewiss keinen Abbruch. Für das Picknick wird der übliche Eintritt in die Schlossanlage erhoben: Erwachsene fünf Euro, ermäßigt 2,50 Euro.

