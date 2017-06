Picknick für alle vor der Frauenkirche Auf dem Neumarkt wurde zuletzt häufig geschrien. Nun soll ein gemütlicher Abend helfen, Gräben zu überwinden.

Professor Gerhard Ehninger (Mitte) hat mit weiteren Initiatoren schon probeweise vor der Frauenkirche Platz genommen. Rund 70 Einrichtungen ermöglichen am Dienstag ein buntes Picknick. © René Meinig

Die Kluft ist nach wie vor da: Zwischen jenen, die sich nicht verstanden fühlen, die gegen die Flüchtlingspolitik oder die Migranten an sich demonstrieren – und jenen, die sich für ein weltoffenes Dresden einsetzen. Initiativen, diese Kluft zu überwinden, gab es in den vergangenen Jahren viele. Nun erfährt eine bewährte Veranstaltung eine Neuauflage: „Dresden isst bunt“. Ein Gastmahl für alle auf dem Neumarkt.

Kommenden Dienstag von 17 bis 22 Uhr verwandelt sich der Platz in eine große Picknicklandschaft. An 220 Biertischen nehmen Vertreter von rund 70 Dresdner Institutionen Platz. Und, so hoffen die Veranstalter des Bündnisses Dresden.Respekt, möglichst viele Bürger. Es ist kein Muss, aber jeder Teilnehmer kann etwas zum Picknick beitragen. Egal ob Lieblingsspeise, Salat, Dip oder Kuchen – genossen wird gemeinsam. Reden ist dabei ausdrücklich erwünscht. Zahlreiche Kultureinrichtungen sorgen für Musik, Tischspiele und andere Unterhaltung.

Bei der Erstauflage der Veranstaltung im Jahr 2015 kamen rund 5 000 Gäste zusammen. Auf mindestens genauso viele Teilnehmer hofft Mitinitiator Professor Gerhard Ehninger in diesem Jahr. Den Gedanken an schlechtes Wetter schiebt er beiseite. Sollte es dennoch regnen, wird mit kleinen Pavillons und Schirmen improvisiert. Wichtig ist ihm und den Mitveranstaltern, dass trotz des Fastenmonats Ramadan auch muslimische Mitbürger teilnehmen können. „Deshalb haben wir die Veranstaltung bis 22 Uhr verlängert“, sagt Ehninger. Nach Sonnenuntergang dürfen Muslime essen. Regeln für den Abend gibt es fast keine. „Außer, anständig miteinander umzugehen“, so Ehninger. Finanziert wird der Abend von Sponsoren und Firmen, welche jeweils einen Teil der Tische anmieten. An jedem soll aber Platz für spontane Gäste freigehalten werden.

