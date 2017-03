Picknick an der neuen Ecke

Die einstige Schmuddelecke gegenüber der Dresdner Straße 72 in Freital-Potschappel wird fit für den Frühling gemacht. Dazu wird die „Mittelinsel“ am Donnerstag, dem 30. April, wieder zum Treffpunkt für ein Picknick. Von 16 bis 19 Uhr laden die Initiatoren zum gemeinsamen Essen und Verschönern der Fläche an der Unteren Mühle ein. Es wird ein Mitbring-Buffet geben. Wer möchte, kann selbst auch Naschereien und Getränke beisteuern. Freiwillige Helfer haben die einst unschöne Ecke an der Kreuzung zur Coschützer Straße vergangenes Jahr umgestaltet. Dabei halfen unter anderem das Umweltzentrum, der Förderkreis Biotec und Schüler des Weißeritzgmynasiums. Es werden noch Mitstreiter für weitere Verschönerungsaktionen gesucht. (SZ)

zur Startseite