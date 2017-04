Picasso soll die Altstadt schmücken Schon bald soll es in der Stadt eine Gernika-Straße geben. Ein Wandbild soll helfen, damit Passanten den historischen Hintergrund kennenlernen.

Oft kopiert: Diesen Wandteppich nach Picassos Gemälde „Guernica“ schuf Jacqueline de la Baume Durrbach 1955 in Zusammenarbeit mit dem Maler (Ausschnitt). © Camera Press/James Veysey

Der neue Straßenabschnitt zwischen Theater- und Schweriner Straße soll nach der spanischen Stadt Gernika benannt werden. Das hatte der Stadtrat in seiner Sitzung am 2. März dieses Jahres nach einem Antrag der Grünen beschlossen. Bereits seit 2012 bemüht sich die Fraktion darum, dass eine neue Straße in Dresden diesen Namen bekommt. Anfang des Jahres hatte sich dann zunächst der Altstädter Ortsbeirat dafür ausgesprochen, die neue Verlängerung des Malergäßchens so zu benennen; der Stadtrat folgte diesem Vorschlag daraufhin.

An diesem Mittwoch jährt sich die Bombardierung Gernikas zum 80. Mal. Damals trug die Stadt den kastilischen Namen Guernica – heute hat sich die baskische Schreibweise durchgesetzt. Anlässlich des Jubiläums schlägt Grünen-Stadträtin Ulrike Hinz vor, im Bereich der neuen Straße das weltweit bekannte Gemälde „Guernica“, das Pablo Picasso noch im Jahr des Bombenangriffs schuf, zu integrieren. Platz dafür wäre etwa an der Brandmauer des Bürgerbüros an der Theaterstraße.

Alternativ dazu soll gemeinsam mit Bildenden Künstlern geprüft werden, ob eine Fläche direkt an der neuen Straße dafür genutzt werden könnte. Hinz weist daraufhin, dass zunächst auch die urheberrechtlichen Fragen geklärt werden müssen. „Mir ist es wichtig, die Symbolwirkung der Benennung bildlich zu verdeutlichen, um sichtbar zu machen, dass Gernika 1937 der Beginn der militärischen Aggression der Naziherrschaft war, die am Ende eines zerstörerischen Angriffskrieges Dresden einholte und zur Zerstörung der Stadt und vieler Menschenleben führte.“ Picassos Bild ist eine Reaktion auf den Angriff der deutschen Legion Condor und der italienischen Corpo-Truppe Volontarie. (SZ/noa)

