Physiotherapie in neuen Räumen In der ehemaligen Pestalozzischule ist die zweite Gesundheitseinrichtung eingezogen. Der dritte Mieter steht bereits fest.

Die Pestalozzischule in Neukirch. © Archivfoto: Thorsten Eckert

In die ehemalige Neukircher Pestalozzischule zieht ein weiterer Mieter. Physiotherapeutin Madlen Lohse eröffnet am kommenden Montag ihre Praxis am neuen Standort. Der ehemalige Schulspeiseraum samt Küche wurde zu modernen Therapieräumen, großzügigem Wartebereich und schmuckem Sozialraum umgebaut.

Seit dem Jahr 2015 führt Madlen Lohse eine Praxis in Neukirch. Bisher mietete sie dafür eine Wohnung in der Passage „Eisengießerei“. Dort behandeln sie und ihr Team an diesem Donnerstag letztmalig ihre Patienten. Für Freitag wurde der Möbelwagen bestellt. Übers Wochenende werden die neuen Räume eingerichtet. „Ab Montagmittag sind wir wieder für unsere Patienten da“, sagt die Neukircherin.

Die Physiotherapie ist die zweite Gesundheitseinrichtung im Haus. Dort gibt es bereits eine logopädische Praxis. Anfang April eröffnet eine Tagespflege für Senioren, die Erste in Neukirch. (SZ/ir)

