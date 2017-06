Photovoltaik-Anlage in Pethau geplant Eine Köthener Firma will die Anlage an der B 96 eine Photovoltaik-Anlage errichten. Weil eine Neuansiedlung zu teuer wäre, wurde eine andere Lösung gefunden.

Das Gewerbegebiet Pethau an der B96 © Rafael Sampedro

Eine Köthener Firma will im Gewerbegebiet Pethau an der B 96 eine Photovoltaik-Anlage mit einer Größe von rund 10 000 Quadratmetern errichten. Die entsprechenden Flächen wird sie von der Stadt für knapp 4 600 Euro pro Jahr pachten. Dem hat der Stadtrat am Donnerstag zugestimmt. Darüber hinaus bekommt die Firma die Option, weitere 10 000 Quadratmeter zu pachten. 20 000 Quadratmeter entsprechen ungefähr der Größe von drei Standard-Fußballfeldern.

Die Stadt hatte die Fläche von sich aus für Stromerzeuger mit solchen Anlagen ausgeschrieben, um damit überhaupt Einnahmen erwirtschaften zu können. „Das Gewerbegebiet ist hinsichtlich der abwasserseitigen Erschließung ausgeschöpft“ heißt es zur Begründung in den Papieren des Stadtrats. Bei der Neuansiedlung einer Firma müsste so viel Geld investiert werden, dass sich das nicht rechnen würde. Auch planen die bereits ansässigen Firmen keine Erweiterung, wie Wirtschaftsförderin Gloria Heymann sagte. (SZ/tm)

