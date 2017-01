Philosoph kritisiert DFB-Präsident

Der Philosoph, Sportwissenschaftler und Linguist Gunter Gebauer erwartet Veränderungen für den Fußball auch durch die stärkere Präsenz von Ländern wie China und Katar. © dpa

Der renommierte Philosoph Gunter Gebauer hat die FIFA für die WM-Erweiterung auf 48 Mannschaften massiv kritisiert und auch DFB-Chef Reinhard Grindel verbal scharf attackiert. „Aber ein so angepasster DFB-Präsident, der es Profis und Amateuren recht machen muss, der mit der FIFA und UEFA klarkommen will und der es aus der Politik gewohnt ist, den Buckel ein bisschen krumm zu machen, wird keine Zähne zeigen. Dabei ist die Zeit im Fußball reif für eine Rebellion“, sagte Gebauer in einem Interview der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“.

Unter der Führung von FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte das Council des Fußball-Weltverbandes am Dienstag beschlossen, von 2026 an die WM mit 48 statt bislang 32 Teams zu veranstalten. „Die Vergrößerung dient allein dem Ziel, mehr Geld zu generieren und den Fußball weiter auszubreiten. Bisher war eine WM eine Exzellenz-Messe, nun wird sie zu einem universellen Marktplatz“, monierte Gebauer.

Grindel hatte gegen die WM-Erweiterung opponiert, tritt laut Gebauer aber als designiertes Mitglied der Führungsgremien von FIFA und UEFA nicht entschieden genug den Entwicklungen entgegen. „Unsere aktuellen und vergangenen Verbandspräsidenten haben jedenfalls nie starkes Rückgrat gezeigt“, sagte der Professor für Philosophie an der Freien Universität Berlin. Der DFB wollte sich zu den Vorwürfen nicht äußern.

Gebauer befürchtet, dass das Interesse an der WM „erlahmen wird“. Jetzt dürften auch die „Bastlerwerkstätten auftreten“. Gebauer erwartet, dass China und Katar in den kommenden Jahren massiv auf den Weltsportmarkt vorpreschen werden. Dies werde den Fußball, wie man ihn heute kenne, verändern. (dpa)

